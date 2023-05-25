В офисе Зеленского назвали условия для контрнаступления ВСУ

Украинское контрнаступление против российской армии начнется, когда Киев получит от союзников необходимое вооружение, заявил 25 мая главный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

«Мы будем и дальше готовить контрнаступление», — цитирует его Bloomberg.

Говоря о поставках вооружений, Жовква сослался на поставки дальнобойной артиллерии, боеприпасов и боевых танков.

Вместе с этим советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже проводят отдельные операции в рамках контрнаступления. Он отметил, что наступательные действия на разных участках фронта ведутся уже несколько дней.

Ранее, 23 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что у страны есть необходимый минимум для начала наступления, однако этого недостаточно для успеха.

В середине мая украинский лидер Владимир Зеленский допустил, что при неудачном контрнаступлении ВСУ менее активные страны могут сократить помощь Киеву. Также Зеленский добавил, что Украина не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия для того, чтобы наносить удары по территории России.

О готовящемся контрнаступлении ВСУ стало известно весной этого года. С тех пор европейские страны, а также США начали активно наращивать военную помощь Киеву. При этом из-за возросшего давления на Украину ряд политиков считает, что в случае поражения страна потеряет многих «союзников».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.