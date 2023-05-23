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Глава разведки Украины заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению

Глава ГУР Буданов: Киев готов начать контрнаступление с минимальным вооружением
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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У Украины для начала контрнаступления есть необходимый минимум вооружений. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.

«У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что [контрнаступление] начнется в ближайшее время», — сказал он в интервью японскому телеканалу NHK.

Однако Буданов подчеркнул, что для успешного проведения наступления необходим больший запас оружия и боеприпасов.

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18 мая посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену. По его словам, потери могут быть слишком высоки.

14 мая украинский лидер Владимир Зеленский допустил, что при неудачном контрнаступлении ВСУ менее активные страны могут сократить помощь Киеву. Также Зеленский добавил, что Украина не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия для того, чтобы наносить удары по территории России во время ожидаемого контрнаступления.

О готовящемся украинском контрнаступлении стало известно весной этого года. С тех пор европейские страны, а также США начали активно наращивать военную помощь Киеву. При этом из-за возросшего давления на Украину ряд политиков считает, что в случае поражения страна потеряет поддержку от своих «союзников».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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