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В Вашингтоне заявили о подготовке Украиной наступления летом

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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Украина готовится к наступлению летом. Об этом 31 мая сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы хотим, чтобы у Украины было всё, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом. Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалеком будущем», — сказал он телеканалу CNN.

Кирби не стал называть конкретных сроков начала наступления. Он отметил, что США находятся в контакте с Украиной с самого начала планирования операций.

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Ранее в этот день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что Украина начала предпринимать попытки «ползучего» контрнаступления. По его словам, с ее стороны активизировались работы диверсионно-разведывательных групп и артиллерии.

29 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти определились со сроками начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 25 мая, главный советник Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинское контрнаступление против Российской армии начнется, когда Киев получит от союзников необходимое вооружение.

Днем ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что Вооруженные силы Украины уже проводят отдельные операции в рамках контрнаступления. Он отметил, что наступательные действия на разных участках фронта ведутся уже несколько дней.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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