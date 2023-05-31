В ДНР заявили о попытках «ползучего» контрнаступления Украины

Украина начала предпринимать попытки «ползучего» контрнаступления. Об этом 31 мая заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Есть такое предположение, что само ползучее контрнаступление Украина уже начинает предпринимать. Оживление фронта с той стороны, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, активная работа артиллерии с той стороны — это предпосылки к этому наступлению», — сказал он Первому каналу.

29 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти определились со сроками начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 25 мая, главный советник Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинское контрнаступление против Российской армии начнется, когда Киев получит от союзников необходимое вооружение.

Днем ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что Вооруженные силы Украины уже проводят отдельные операции в рамках контрнаступления. Он отметил, что наступательные действия на разных участках фронта ведутся уже несколько дней.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.