Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления ВСУ

Украинские власти определились со сроками начала контрнаступления вооруженных сил страны против ВС РФ. Об этом в понедельник, 29 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего, опубликованном в его Telegram-канале.

«Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — сказал он.

Также президент добавил, что на заседании Ставки определили направления для контрнаступления и затронули вопросы обеспечения военнослужащих боеприпасами.

25 мая главный советник Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинское контрнаступление против российской армии начнется, когда Киев получит от союзников необходимое вооружение.

Вместе с этим советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже проводят отдельные операции в рамках контрнаступления. Он отметил, что наступательные действия на разных участках фронта ведутся уже несколько дней.

18 мая посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену. По его словам, потери могут быть слишком высоки.

В свою очередь, Владимир Зеленский 14 мая допустил, что при неудачном контрнаступлении ВСУ менее активные страны могут сократить помощь Киеву. Также Зеленский добавил, что Украина не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия для того, чтобы наносить удары по территории России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.