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В Совфеде заявили о нежелании Зеленского останавливать конфликт на Украине

Сенатор Цеков: Зеленскому не нужен мир, иначе он бы согласился на диалог с РФ без условий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Если бы президенту Украины Владимиру Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий. Об этом 23 мая «Известиям» заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Накануне представитель президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил, что африканская миссия по урегулированию российско-украинского конфликта предлагает в первую очередь остановить боевые действия. Шесть стран, которые выступили с инициативой, считают, что переговоры могут начаться без отвода российских войск с территорий, которые Киев считает своими, пишет Reuters.

Однако посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова выступила против такой инициативы. Она напомнила, что Зеленский ясно дал понять, что диалог с РФ не состоится, пока россияне не покинут «территорию в пределах международно признанных границ».

«Страны Африки предлагают абсолютно здравые вещи. Если бы Зеленский серьезно был настроен на разрешение конфликта, он бы согласился на переговоры без предварительных условий, сказал бы, что «когда начнем разговаривать, тогда посмотрим». Но для Зеленского переговоры значат начало окончания конфликта, а это значит начало окончания помощи с Запада», — сказал Цеков.

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Также 22 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил информацию, что в Киев прибудет группа лидеров стран Африки. Он также заявил, что Киев открыт к диалогу с африканскими странами, предлагающими содействие в урегулировании конфликта, но любая мирная инициатива не должна предусматривать его заморозку.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров по мирной инициативе. По его словам, от лица лидеров стран Африки он обсудил этот вопрос с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассматривать предложения по разрешению украинского кризиса от стран Африки и Латинской Америки. Российская сторона пока не видела предложений «на бумаге» от авторов африканской и латиноамериканской инициатив, пояснил он.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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