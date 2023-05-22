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МИД Украины назвал условие обсуждения мирной инициативы Африки

Кулеба: Киев готов обсуждать мирную инициативу Африки без заморозки конфликта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Киев открыт к диалогу с африканскими странами, предлагающими содействие в урегулировании конфликта на Украине, но любая мирная инициатива не должна предусматривать его заморозку, заявил 22 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире Всеукраинского телемарафона.

Он подтвердил информацию, что в Киев прибудет группа лидеров стран Африки.

«К нам действительно едет группа африканских лидеров. Мы открыты к диалогу со всеми, кто хочет говорить, искать решение», — сказал глава украинской дипломатии.

Также Кулеба обратил внимание, что у африканских лидеров на данный момент нет мандата Африканского союза, поэтому они будут говорить от имени своей группы, а не континента в целом.

Украинский министр добавил, что киевский режим готов обсуждать мирные предложения, если они учитывают два принципа. Во-первых, план не может предполагать идею перехода территорий Украины под контроль России. Во-вторых, не может идти речи о замораживании конфликта.

Урегулирование конфликта должно происходить на условиях Киева, заключил он.

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Ранее, 19 мая, посол Египта в Москве Назих Нагари отметил, что африканские страны намерены искать выход из кризиса на Украине, так как он влияет на торговлю и на африканские страны.

В тот же день посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров не подтвердил «Известиям» сообщение о том, что африканские страны хотят получить гарантии временного прекращения огня и проведения повторного референдума в Донбассе и на других территориях, которые ранее стали частью РФ, прежде чем направлять миротворческую миссию в Москву и Киев.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров по мирной инициативе. По его словам, от лица лидеров стран Африки он обсудил этот вопрос с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Политик добавил, что делегации готовы направить ЮАР, Конго, Египет, Уганда, Сенегал и Замбия.

После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассматривать предложения по разрешению украинского кризиса от стран Африки и Латинской Америки. Российская сторона пока не видела предложений «на бумаге» от авторов африканской и латиноамериканской инициатив, пояснил он.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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