В МИД РФ не подтвердили информацию СМИ относительно африканского мирного плана

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров не подтвердил «Известиям» сообщение о том, что африканские страны хотят получить гарантии временного прекращения огня и проведения повторного референдума в Донбассе и на других территориях, которые ранее стали частью РФ, прежде чем направлять миротворческую миссию в Москву и Киев.

Ранее французское СМИ, посвященное Африке, Jeune Afrique, со ссылкой на свои источники сообщило, что африканские страны сперва хотят получить гарантии временного прекращения огня и проведения нового референдума.

«Этому журналу, пишущему по указке Парижа, доверять нельзя. А их сплетни разносить по миру — не наше дело», — сказал Олег Озеров.



Шесть стран Африки, среди которых оказались ЮАР, Конго, Египет, Уганда, Сенегал и Замбия, намерены направить делегацию в Москву и Киев, чтобы предложить противоборствующим сторонам свой план урегулирования, сообщил ранее президент ЮАР Сирил Рамафоза.



По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш и руководство Африканского союза проинформированы об этой инициативе. Известно о ней и Вашингтону, Лондону и ЕС, а сам план, подчеркнул он, получил «настороженную поддержку».



Миссия африканских стран должна посетить РФ в середине июня — начале июля для обсуждения мирного плана по урегулированию конфликта между РФ и Украиной, уточнил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом Москва открыта к любым заинтересованным предложениям, добавил он.



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