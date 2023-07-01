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Зеленский назвал условие для начала мирных переговоров с Россией

Зеленский: условие для начала диалога с Москвой — это выход ВСУ на границы 1991 года
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Украина будет готова к мирному диалогу с Россией, когда украинские вооруженные силы выйдут к границам 1991 года, заявил в субботу, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

«Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах (1991 года. — Ред.). На наших реальных границах», — передает его слова «РБК-Украина».

Зеленский заявил, что граница от 24 февраля 2022 года была контактной линией, поэтому выход к ней не приведет к началу мирного диалога.

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Ранее, 9 июня, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» заявил, что для России разговоры о границах 1991 года абсолютно неприемлемы, потому что Крым и все четыре новых региона, согласно Конституции РФ, — российские земли

31 мая министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявил, что Западу не стоит переоценивать последствия контрнаступления Вооруженных сил Украины и строить чрезмерные надежды на то, что это будет поворотным моментом в конфликте.

23 мая Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что, если бы Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий, однако если Зеленский пойдет на такой шаг, то лишится западной поддержки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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