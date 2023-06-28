Скандал обетованный: почему Украина поссорилась с Израилем

Крупный скандал разгорелся между Украиной и Израилем. Глава израильского правительства фактически обвинил Киев в контрабанде оружия. Представили Незалежной в ответ заявили о том, что Тель-Авив пренебрегает «моральными принципами» и занимает пророссийскую позицию. После этого украинского посла вызвали для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства. «Известия» разбирались в произошедшем.

Что произошло

Скандал начался с заявлений главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Тот в своем интервью обвинил Тель-Авив в бездействии . По его словам, правительство Биньямина Нетаньяху должно оказать Киеву военную помощь. «Почему Израиль сохраняет нейтралитет? Иран — соучастник убийств, которые ежедневно совершаются на Украине. Израиль может помочь нам защититься от иранских беспилотников», — сказал он.

В ответ Нетаньяху заявил, что считает выбранный подход правильным. Он отметил, что противотанковые комплексы, которые западные страны поставляют Украине, замечены на Ближнем Востоке. Фактически глава правительства обвинил Киев в контрабанде оружия. «У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана. Мы должны действовать осторожно», — сказал он.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак Фото: Global Look Press

Кроме того, Нетаньяху рассказал о связях с Россией. « Наши пилоты летают рядом с российскими в сирийском небе . И я думаю, важно, чтобы мы сохраняли свободу действий против попыток Ирана закрепиться на нашей северной границе», — подчеркнул он. По словам политика, ситуация, в которой находится еврейское государство, отличается от положения Польши, Германии и любой западной страны, поддерживающей Украину.

В ответ посольство Незалежной закатило настоящую истерику. «Израильское руководство скрывается за словесной демагогией о своем нейтралитете, а в это время активно налаживает связи с РФ. В действительности этот нейтралитет — явно пророссийская позиция», — говорится в сообщении дипмиссии. Израильских чиновников обвинили в «пренебрежении моральными принципами», а заявление о появлении на Ближнем Востоке западного оружия назвали вымыслом и спекуляцией. «Призываем изменить позицию, ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории», — говорится в публикации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече кабинета министров в Иерусалиме Фото: ABIR SULTAN/Pool via REUTERS

Глава МИД Израиля Эли Коэн посчитал подобный тон недопустимым и заявил, что «не намерен опускаться до подобного дискурса». Во внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что украинский посол Евгений Корнийчук вызван 3 июля для разъяснительной беседы. «Это произойдет в продолжение сообщений, которые в последние дни отправлялись по прямому каналу между Иерусалимом и Киевом», — подчеркнули в МИДе.

Какие отношения у Украины и Израиля

Израиль осудил начало российской военной операции на Украине, действия Москвы называли «нападением и серьезным нарушением международного порядка». При этом Тель-Авив отказался присоединяться к западным санкциям. Благодаря этому на высоком уровне остался товарооборот с РФ. Согласно данным Центробанка Израиля, в 2022 году объем взаимной торговли составил $ 653 млн, что почти равно показателям 2020 года. В январе нынешнего года Израиль экспортировал в Россию товаров на 2% больше, чем в январе прошлого года.

Израильский полевой госпиталь во Львовской области Фото: UN

Тель-Авив при этом оказывает гуманитарную поддержку Украине. За прошлый год еврейское государство передало Незалежной товаров и грузов на 80 млн шекелей ($ 22 млн). Среди них системы очистки воды, палатки, одеяла, медикаменты и продукты питания. Кроме того, Израиль отправил несколько тысяч касок, бронежилетов и противогазов для работников экстренных служб. Во Львовской области при участии израильских врачей был развернут полевой госпиталь. Обсуждается также установка на Украине израильской гражданской системы оповещения о воздушных ударах.

При этом Израиль категорически отказался отправлять Украине оружие. Причины назывались разные. Так, министр обороны Бени Ганц говорил, что опасается опустошения собственных арсеналов . Биньямин Нетаньяху объяснял, что израильское оружие может оказаться в руках Ирана, который применит его против еврейского государства . Глава МИД Эли Коэн утверждал, что Израиль стремится избежать антисемитских настроений как в России, так и на Украине . По его словам, в РФ живет 600 тыс. евреев, поэтому Тель-Авив действует «с учетом всех возможных аспектов».

Участники традиционного ежегодного факельного шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры в центре Киева Фото: РИА Новости

Вероятно, дополнительным аргументом для Израиля является прославление на Украине нацистских коллаборантов . В публичной плоскости, впрочем, заявлений на этот счет не так много. В январе нынешнего года посольство Израиля не стало комментировать традиционное факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры. В июне посол Израиля на Украине Михаэль Бродский и вовсе заявил, что с пониманием относится к прославлению Бандеры и Шухевича, хотя эти люди «действительно поддерживали идеологию нацизма».

При этом дискуссии о поставках оружия периодически обостряются. Так, осенью в израильской прессе обсуждали информацию о том, что Россия якобы получает иранские ракеты и беспилотники. На этом фоне министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил, что Тель-Авив все-таки должен поставить Киеву оружие . Споры, однако, быстро закончились. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что отношения России и Израиля могут быть разрушены. После этого в Иерусалиме опровергли слова Шая, назвав их личным мнением чиновника.

Пусковая установка израильской системы ПВО «Железный купол» Фото: Global Look Press/Gideon Markowicz/JINI

Активно обсуждались также поставки отдельных видов оружия. Так, зимой украинские власти хотели получить систему ПВО «Железный купол». В Израиле, однако, отмечали, что она в условиях СВО бесполезна, потому что приспособлена для защиты от ракет малого радиуса действия, а против баллистических и крылатых ракет дальнего радиуса действия не поможет. Опровергали также сообщения о передаче Киеву танков Merkava и ракет для зенитных комплексов Hawk.

Что говорят эксперты

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает позицию Израиля логичной и последовательной.

— Израиль дорожит союзническими отношениями с США, следует в русле американской политики, в том числе на украинском направлении. С другой стороны, у Израиля сохраняются широкие экономические отношения с Россией, в стране живет много бывших и нынешних российских граждан, у которых неоднозначное отношение к ситуации на Украине. Поэтому заявления украинских дипломатов вряд ли что-то изменят, военные поставки по-прежнему маловероятны, — подчеркивает он.

Демонстрация в поддержку СВО на Украине в Нетании, Израиль Фото: Getty Images/Amir Levy

Эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин также полагает, что позиция Тель-Авива вряд ли претерпит изменения.