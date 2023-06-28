Скандал обетованный: почему Украина поссорилась с Израилем
Крупный скандал разгорелся между Украиной и Израилем. Глава израильского правительства фактически обвинил Киев в контрабанде оружия. Представили Незалежной в ответ заявили о том, что Тель-Авив пренебрегает «моральными принципами» и занимает пророссийскую позицию. После этого украинского посла вызвали для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства. «Известия» разбирались в произошедшем.
Что произошло
Скандал начался с заявлений главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Тот в своем интервью обвинил Тель-Авив в бездействии. По его словам, правительство Биньямина Нетаньяху должно оказать Киеву военную помощь. «Почему Израиль сохраняет нейтралитет? Иран — соучастник убийств, которые ежедневно совершаются на Украине. Израиль может помочь нам защититься от иранских беспилотников», — сказал он.
В ответ Нетаньяху заявил, что считает выбранный подход правильным. Он отметил, что противотанковые комплексы, которые западные страны поставляют Украине, замечены на Ближнем Востоке. Фактически глава правительства обвинил Киев в контрабанде оружия. «У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана. Мы должны действовать осторожно», — сказал он.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Кроме того, Нетаньяху рассказал о связях с Россией. «Наши пилоты летают рядом с российскими в сирийском небе. И я думаю, важно, чтобы мы сохраняли свободу действий против попыток Ирана закрепиться на нашей северной границе», — подчеркнул он. По словам политика, ситуация, в которой находится еврейское государство, отличается от положения Польши, Германии и любой западной страны, поддерживающей Украину.
В ответ посольство Незалежной закатило настоящую истерику. «Израильское руководство скрывается за словесной демагогией о своем нейтралитете, а в это время активно налаживает связи с РФ. В действительности этот нейтралитет — явно пророссийская позиция», — говорится в сообщении дипмиссии. Израильских чиновников обвинили в «пренебрежении моральными принципами», а заявление о появлении на Ближнем Востоке западного оружия назвали вымыслом и спекуляцией. «Призываем изменить позицию, ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории», — говорится в публикации.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече кабинета министров в Иерусалиме
Глава МИД Израиля Эли Коэн посчитал подобный тон недопустимым и заявил, что «не намерен опускаться до подобного дискурса». Во внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что украинский посол Евгений Корнийчук вызван 3 июля для разъяснительной беседы. «Это произойдет в продолжение сообщений, которые в последние дни отправлялись по прямому каналу между Иерусалимом и Киевом», — подчеркнули в МИДе.
Какие отношения у Украины и Израиля
Израиль осудил начало российской военной операции на Украине, действия Москвы называли «нападением и серьезным нарушением международного порядка». При этом Тель-Авив отказался присоединяться к западным санкциям. Благодаря этому на высоком уровне остался товарооборот с РФ. Согласно данным Центробанка Израиля, в 2022 году объем взаимной торговли составил $ 653 млн, что почти равно показателям 2020 года. В январе нынешнего года Израиль экспортировал в Россию товаров на 2% больше, чем в январе прошлого года.
Израильский полевой госпиталь во Львовской области
Тель-Авив при этом оказывает гуманитарную поддержку Украине. За прошлый год еврейское государство передало Незалежной товаров и грузов на 80 млн шекелей ($ 22 млн). Среди них системы очистки воды, палатки, одеяла, медикаменты и продукты питания. Кроме того, Израиль отправил несколько тысяч касок, бронежилетов и противогазов для работников экстренных служб. Во Львовской области при участии израильских врачей был развернут полевой госпиталь. Обсуждается также установка на Украине израильской гражданской системы оповещения о воздушных ударах.
При этом Израиль категорически отказался отправлять Украине оружие. Причины назывались разные. Так, министр обороны Бени Ганц говорил, что опасается опустошения собственных арсеналов. Биньямин Нетаньяху объяснял, что израильское оружие может оказаться в руках Ирана, который применит его против еврейского государства. Глава МИД Эли Коэн утверждал, что Израиль стремится избежать антисемитских настроений как в России, так и на Украине. По его словам, в РФ живет 600 тыс. евреев, поэтому Тель-Авив действует «с учетом всех возможных аспектов».
Участники традиционного ежегодного факельного шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры в центре Киева
Вероятно, дополнительным аргументом для Израиля является прославление на Украине нацистских коллаборантов. В публичной плоскости, впрочем, заявлений на этот счет не так много. В январе нынешнего года посольство Израиля не стало комментировать традиционное факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры. В июне посол Израиля на Украине Михаэль Бродский и вовсе заявил, что с пониманием относится к прославлению Бандеры и Шухевича, хотя эти люди «действительно поддерживали идеологию нацизма».
При этом дискуссии о поставках оружия периодически обостряются. Так, осенью в израильской прессе обсуждали информацию о том, что Россия якобы получает иранские ракеты и беспилотники. На этом фоне министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил, что Тель-Авив все-таки должен поставить Киеву оружие. Споры, однако, быстро закончились. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что отношения России и Израиля могут быть разрушены. После этого в Иерусалиме опровергли слова Шая, назвав их личным мнением чиновника.
Пусковая установка израильской системы ПВО «Железный купол»
Активно обсуждались также поставки отдельных видов оружия. Так, зимой украинские власти хотели получить систему ПВО «Железный купол». В Израиле, однако, отмечали, что она в условиях СВО бесполезна, потому что приспособлена для защиты от ракет малого радиуса действия, а против баллистических и крылатых ракет дальнего радиуса действия не поможет. Опровергали также сообщения о передаче Киеву танков Merkava и ракет для зенитных комплексов Hawk.
Что говорят эксперты
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает позицию Израиля логичной и последовательной.
— Израиль дорожит союзническими отношениями с США, следует в русле американской политики, в том числе на украинском направлении. С другой стороны, у Израиля сохраняются широкие экономические отношения с Россией, в стране живет много бывших и нынешних российских граждан, у которых неоднозначное отношение к ситуации на Украине. Поэтому заявления украинских дипломатов вряд ли что-то изменят, военные поставки по-прежнему маловероятны, — подчеркивает он.
Демонстрация в поддержку СВО на Украине в Нетании, Израиль
Эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин также полагает, что позиция Тель-Авива вряд ли претерпит изменения.
— Я думаю, Израиль и дальше будет придерживаться нейтралитета. Украинцы не получат оружие, российская сторона не дождется неких антиукраинских заявлений и выступлений. Нетаньяху — опытный политик, который не раз выходил из сложных ситуаций. Скорее всего, он и дальше будет сохранять баланс, — говорит собеседник.