Секретный слив: Иран заподозрили в попытке помириться с Украиной

Организация «Моджахеды иранского народа», которая противостоит иранским властям и, по разным данным, поддерживается Соединенными Штатами, опубликовала секретные документы. В них сообщается, что весной этого года МИД страны якобы собирался наладить отношения с Киевом . Как работает такая информация в контексте международной повестки и на кого был рассчитан подобный слив — разбирались «Известия».

Действовать по методичке

«Иранский режим хочет избежать разрыва связей с Киевом, чтобы свести к минимуму международную изоляцию. Тактика Тегерана, стремящегося выиграть время за счет затягивания переговоров с украинскими официальными лицами, привела к некоторому ослаблению напряженности в отношениях с ЕС», — такая информация появилась на сайте «Моджахедов иранского народа».

Накануне хакеры из группировки Ghyam Sarnegouni слили в Сеть документы с секретного семинара для послов, состоявшегося в апреле-мае, под названием «Кризис на Украине и его последствия для внешних отношений Исламской Республики Иран» . Считается, что хакеры, которые связаны с «Моджахедами иранского народа», взломали сайты некоторых государственных ведомств, включая МИД.

Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl

По сути, опубликованный документ — это инструкция для глав дипломатических миссий о том, какой линии придерживаться в отношении конфликта между Россией и Украиной и как на него реагировать.

«Российско-украинский конфликт имеет серьезные глобальные последствия, которые затрагивают интересы Исламской Республики Иран. Он изменил динамику отношений Ирана, особенно с точки зрения обороны и безопасности, как с Россией, так и с Украиной. Отношения Тегерана с Киевом и странами Запада, особенно с ЕС, стали объектом пристального внимания», — говорится в публикации.

В документе главам дипломатических миссий предлагается «изучить возможность использования потенциала тесного сотрудничества Тегерана с Москвой в качестве рычага давления» на переговорах с европейскими странами.

«Любое конструктивное взаимодействие с украинской стороной может также свести к минимуму негативные последствия украинского конфликта для отношений Ирана с Европейским союзом . Для этого необходимы сотрудничество и координация между всеми соответствующими органами под эгидой Высшего совета национальной безопасности», — говорится в документе.

Фото: REUTERS/Yves Herman

Впрочем, авторы инструкции для послов не особо верят в возможность нормализации отношений Ирана с Украиной, поэтому на случай понижения уровня дипотношений с Киевом или же полного их разрыва предлагают открыть посольство Ирана в Молдавии.

Недоверие растет

Отношения между Киевом и Тегераном испортились в августе прошлого года, когда появились сообщения о том, что Иран якобы отправил военные беспилотники в Россию для использования в СВО. Москва и Тегеран не раз официально опровергали эти сообщения.

Украинские власти в сентябре 2022 года стали сокращать сотрудничество с Тегераном. Процесс начался с отзыва иранского посла на Украине и сокращения иранского дипломатического корпуса в Киеве.

30 марта 2023 года Украина ввела санкции в отношении нескольких иранских компаний и физических лиц. В конце мая президент Владимир Зеленский в очередной раз раскритиковал Тегеран за якобы поставки России беспилотников, а также призвал ввести на 50 лет санкции в отношении Ирана.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Army Office

Такое заявление в Тегеране восприняли в штыки. Официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи называл это антииранской пропагандой и частью информационной войны. «Это направлено на привлечение еще большего количества оружия и финансовой помощи со стороны западных стран», — заявил дипломат.

При этом он подчеркнул готовность своей страны участвовать в политическом урегулировании украинского конфликта.

Впрочем, не исключено, что отношения между странами могут ухудшиться еще сильнее. В начале июня в Верховную раду внесли законопроект о признании государственной структуры страны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. До этого к террористам эту структуру относили только Израиль и США. Голосование может состояться в ближайшее время.

Последствия предсказать сложно

Не исключено, что слитые документы вовсе не утечка информации, а информационный вброс , предполагает научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов.

— Мы живем в мире постправды, где истинность какой-то информации, ее достоверность не столь важна в сравнении с тем, насколько быстро и громко она опубликована, с каким охватом аудитории. Уже даже источники информации перестали играть какое-либо значение, — комментирует эксперт.

По его словам, даже если информацию впоследствии опровергнут, это уже не столь важно. Вопрос в том, почему эта организация делает вброс именно сейчас.

Сессия «Россия и Иран: молодежное сотрудничество в условиях новой реальности» на ПМЭФ-2023 Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

— Недавно закончился ПМЭФ, в котором Иран вместе с другими ближневосточными странами, с которыми он сейчас налаживает дипломатические отношения, принимал активное участие, — отметил эксперт. Он также добавил, что Иран налаживает стратегическое сотрудничество с РФ по многим направлениям: политическому, дипломатическому, экономическому, военному, гуманитарному, технологическому и прочим.

— Возникает вопрос: почему «Моджахеды иранского народа» говорят от лица какой-то части народа Ирана, кто им давал такое право? Насколько это соответствует реальности? Они оппозиционны нынешним властям. А если так, то насколько они оппозиционны всей политической повестке страны? — задается вопросом специалист.

Он подчеркнул, что на ПМЭФ были заключены многомиллионные сделки с Ираном. В частности, они могли касаться инвестиций Тегерана в некоторые субъекты РФ. По словам собеседника, на этом фоне такие информационные вбросы выглядят очень подозрительно и очень к месту, они нужны, чтобы вбить клин между Тегераном и Москвой. Это технология рефлексивного управления, когда стороны знают, какая будет реакция, и пытаются ее предвосхитить, пояснил политолог.

Он отметил, что в настоящее время речь не идет о сближении и налаживании отношений между Ираном и Украиной.

— Была информация о том, что якобы Иран предложил гуманитарную помощь Украине в связи с аварией на Каховской ГЭС. Тут вопрос к Тегерану: осознает ли он, в каких условиях придется работать гуманитарной миссии, если она будет направлена. Ведь может возникнуть напряженность между Москвой и Тегераном, потому что в таком случае иранские граждане будут находиться между двумя враждующими сторонами на линии соприкосновения, — рассказал Крылов.

Сотрудник коммунальных служб выносит из воды собаку в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС, 16 июня 2023 года Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Эксперт полагает, что последствия от таких действий очень сложно предсказать. По его мнению, данный вброс направлен в первую очередь на те политические круги и страны, которые активно поддерживают сотрудничество с Западом. Это провокация против Тегерана, попытка разрушить связи между Ираном и РФ и ограничить возможности Москвы по внешнеполитическому взаимодействию со странами Востока.

По его словам, стратегическое, политическое партнерство и взаимная дипломатическая поддержка Ирана и России очень важны сейчас для обеих стран.

Цель — испортить отношения с РФ

Схожую точку зрения разделяет востоковед, публицист Андрей Онтиков. Чтобы понять, как Иран относится к ситуации вокруг Украины, достаточно посмотреть, какие заявления делает руководство в Киеве по поводу Тегерана, — это череда обвинений и даже разрыв дипотношений со стороны Украины , указывает эксперт.

Политолог считает, что в настоящее время отношения между Украиной и Ираном довольно напряженные.

— Но Тегеран, судя по всему, рассматривает Украину как инструмент, которым пользуются США для проведения своего курса. С другой стороны, мы видим продолжающееся сближение России с Ираном, Ирана с Китаем и России с Китаем — формирование условно антизападного, или антиамериканского, фронта, — пояснил специалист.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Онтиков сомневается в достоверности данных, которые слили в Сеть.

— Учитывая источник этой информации, не знаю, насколько она соответствует истине. Очевидно, что одна из целей — посеять в российских политических кругах сомнения в благонадежности Ирана в контексте ситуации вокруг Украины. Только и всего, — подытожил эксперт.