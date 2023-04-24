Игра на четверых: для чего Израиль подружился с соседями Ирана

Глава МИД Израиля Эли Коэн посетил Азербайджан и Туркменистан. Министр встретился с президентами обеих стран, а в Ашхабаде открыл посольство еврейского государства. СМИ отмечают, что диппредставительство находится в непосредственной близости от границы со злейшим врагом Израиля — Ираном. В Тегеране уже пригрозили резким ответом и даже разрушением Хайфы и Тель-Авива. Подробности внешнеполитических дискуссий — в материале «Известий».

Как прошел визит главы МИД Израиля

В Баку основной темой стало экономическое сотрудничество. Вместе с Эли Коэном прилетели представители 30 компаний, работающих в области кибербезопасности, внутренней безопасности, водоснабжения и сельского хозяйства. В рамках визита состоялся специальный бизнес-форум и заседание совместной межправительственной комиссии. Коэн также встретился президентом Ильхамом Алиевым. Азербайджанский лидер заявил, что Баку заинтересован в обмене технологиями, которые помогут модернизировать экономику.

Далее глава МИД Израиля отправился в Ашхабад. Здесь министр встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, который также сообщил о заинтересованности в технологиях, особенно в области сельского хозяйства, водосбережения, цифровизации и здравоохранения. Ключевым эпизодом в Ашхабаде стало открытие израильского посольства. Участие в торжественной церемонии приняли послы нескольких стран и представители местной еврейской общины.

Сердар Бердымухамедов и Эли Коэн Фото: gov.il/ru

В израильских СМИ подчеркивают, что посольство открылось всего в 24 км от границы со злейшим врагом Израиля — Ираном. Теперь это ближайшее к исламской республике представительство еврейского государства. «Граница Туркменистана с Ираном составляет 1148 км и дает Израилю возможность для проникновения в Иран, чтобы остановить ядерную программу Тегерана», — пишет издание The Times of Israel.

В Иране, очевидно, пристально следили за происходящим, из Тегерана последовал ряд жестких заявлений. Так, 18 апреля президент исламской республики Эбрахим Раиси во время военного парада потребовал от внерегиональных держав покинуть регион. «Враги, особенно сионистский режим, получили сообщение о том, что малейшее действие против Ирана приведет к резкому ответу и разрушению Хайфы и Тель-Авива» , — пригрозил он. 20 апреля во время встречи с послами Раиси заявил, что «антиисламские народы стремятся посеять раскол и расстояния между странами». По его словам, мусульманам надо сообща выступить против Израиля.

Какие у Израиля отношения с Азербайджаном и Туркменистаном

Израиль и Азербайджан давно и тесно взаимодействуют. За первые три месяца нынешнего года товарооборот составил $450 млн. Баку поставляет еврейскому государству нефть и продукты нефтепереработки, покрывает примерно треть потребностей Израиля в энергоносителях. В ответ получает высокотехнологичную продукцию. В первую очередь — различные виды вооружения, в том числе бронетехнику, электронику двойного назначения, разведывательные и ударные беспилотники, системы навигации, оптику и многое другое.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В последние годы стороны перестали стесняться и официально оформили свои отношения. В 2021 году открылось торговое представительство Азербайджана в Израиле. В октябре 2022 года в Баку побывал министр обороны Израиля Бени Ганц. В марте нынешнего года в Тель-Авиве открылось посольство Азербайджана. В ходе торжественной церемонии глава МИДа закавказской республики Джейхун Байрамов заявил, что страны выстраивают отношения на основе общности интересов.

В это же время заметно ухудшились отношения Азербайджана с Ираном. В январе нынешнего года из Тегерана было эвакуировано посольство Азербайджана. Поводом стало нападение на дипмиссию и гибель охранника. Иранские правоохранительные органы сообщили, что убийца действовал из личных, бытовых мотивов. Но в Баку произошедшее посчитали терактом.

В марте было совершено покушение на депутата азербайджанского парламента Фазиля Мустафу, который известен последовательной критикой властей исламской республики. В правоохранительных органах заявили, что следы преступления ведут в Иран . Регулярными в Азербайджане также стали облавы на «иранскую агентуру». Так, в начале апреля в стране задержали шесть участников так называемой группы сопротивления. Обвиняемые якобы были завербованы спецслужбами Ирана, планировали организовать вооруженные беспорядки и захватить власть.

Здание МИД Туркменистана Фото: министерство иностранных дел Туркменистана

Отношения в треугольнике Туркменистан – Иран – Израиль более спокойные. Ашхабад подчеркнуто нейтрально относился к Израилю в различных международных организациях . Израильский бизнес получал в Туркменистане государственные контракты. Ярким примером в этом смысле была компания «Мерхав», которая осуществляла крупные проекты в нефтегазовом секторе и химической промышленности.

При этом дипломатические отношения развивались без особого энтузиазма. Решение открыть посольство Израиля было принято в 2009 году. После этого Ашхабад последовательно отклонил две кандидатуры диппредставителей. Один якобы служил в «Моссаде» и был замешан в шпионском скандале, второго не приняли без объяснения причин. В 2013 году посол еврейского государства в Туркменистане наконец-то появился, его офис на протяжении 10 лет размещался во временном помещении.

Что говорят эксперты

Сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова говорит, что активность Израиля, безусловно, беспокоит Иран.

Худаферинский мост, соединяющий территории Ирана и Азербайджана Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Израиль с территории Азербайджана может вести разведку иранской территории. Использовать для этого, например, радиолокационные станции или запускать собственные беспилотники. С другой стороны, в Иране живет многомиллионная диаспора этнических азербайджанцев. В Баку и сейчас периодически заявляют, что «народ должен быть един». Израиль может с помощью своих связей попытаться разжечь сепаратистские настроения, — отмечает собеседница. По ее словам, Тегеран настроен решительно, периодически проводит на границе с Азербайджаном военные учения.

Ирановед Владимир Сажин говорит, что в отношениях Ирана и Азербайджана накопилось много противоречий.