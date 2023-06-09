Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле назвали самоотверженными действия властей после прорыва Каховской ГЭС
Общество
Оставшиеся в Крыму украинские боевые корабли утилизируют
Экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в шестой раз подряд
Происшествия
Экс-сотрудник омского предприятия ОПК задержан за шпионаж в пользу Германии
Политика
В Госдуме указали на понимание Западом выгоды сотрудничества с Россией
Мир
Минобороны КНР заявило об участии России в учениях «Север. Взаимодействие – 2023»
Общество
Путин и Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52
Общество
Скончался депутат первого созыва Госдумы Валентин Татарчук
Экономика
Пушилин заявил о запуске в Мариуполе крупнейшего предприятия по производству неона
Общество
Сальдо заявил о намеренном увеличении сброса Киевом воды на Днепрогэс
Происшествия
В Воронеже вводят режим ЧС районного масштаба
Сюжет:

В СФ не поверили словам министра обороны Украины о возможных переговорах с РФ

Сенатор Джабаров про слова Резникова о переговорах: РФ прекрасно понимает, что это уловки
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев может пойти на переговоры с Москвой, если она откажется от заявленных целей спецоперации, являются враньем. Украина ищет обходные пути в случае провального контрнаступления. Об этом 9 июня «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это очередное вранье, к которому мы привыкли. Потому что есть, во-первых, указ [президента Украины Владимира] Зеленского, не разрешающий никакие переговоры с Россией. А второе, есть постоянные заявления того же Зеленского и всех высоких руководителей Украины о том, что переговоры и мирные какие-то встречи возможны только по выводу всех российских войск со всех территорий, включая Крым, и возвращению границы 1991 года, что для нас абсолютно неприемлемо, потому что Крым и все четыре региона, согласно российской Конституции, — наши земли», — сказал он.

Джабаров отметил, что Резников, чувствуя, что контрнаступление будет провальным, пытается подготовить обходные пути.

«[Резников считает, что] надо заключить какое-то перемирие, начать какие-то мирные попытки переговоров типа Минск-3, Минск-4 и так далее. Для того, чтобы опять втянуть нас в переговоры, перегруппировать свои вооруженные силы, возобновить поставки вооружений, всё компенсировать и потом опять повторить сезон того, что получилось в 2022 году. Я думаю, что Россия прекрасно понимает, что это уловки», — сказал сенатор.

Битые части: попытки наступления ВФУ захлебываются третий день подряд
Атаки противника продолжатся, но у российской армии достаточно сил, чтобы их сдержать, уверены эксперты

В конце мая министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявил, что Западу не стоит переоценивать последствия контрнаступления Вооруженных сил Украины и строить чрезмерные надежды на то, что это будет поворотным моментом в конфликте.

В том же месяце посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену. По его словам, потери могут быть слишком высоки.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков отметил в беседе с «Известиями», что, если бы Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023