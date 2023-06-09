В СФ не поверили словам министра обороны Украины о возможных переговорах с РФ

Слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев может пойти на переговоры с Москвой, если она откажется от заявленных целей спецоперации, являются враньем. Украина ищет обходные пути в случае провального контрнаступления. Об этом 9 июня «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это очередное вранье, к которому мы привыкли. Потому что есть, во-первых, указ [президента Украины Владимира] Зеленского, не разрешающий никакие переговоры с Россией. А второе, есть постоянные заявления того же Зеленского и всех высоких руководителей Украины о том, что переговоры и мирные какие-то встречи возможны только по выводу всех российских войск со всех территорий, включая Крым, и возвращению границы 1991 года, что для нас абсолютно неприемлемо, потому что Крым и все четыре региона, согласно российской Конституции, — наши земли», — сказал он.

Джабаров отметил, что Резников, чувствуя, что контрнаступление будет провальным, пытается подготовить обходные пути.

«[Резников считает, что] надо заключить какое-то перемирие, начать какие-то мирные попытки переговоров типа Минск-3, Минск-4 и так далее. Для того, чтобы опять втянуть нас в переговоры, перегруппировать свои вооруженные силы, возобновить поставки вооружений, всё компенсировать и потом опять повторить сезон того, что получилось в 2022 году. Я думаю, что Россия прекрасно понимает, что это уловки», — сказал сенатор.

В конце мая министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявил, что Западу не стоит переоценивать последствия контрнаступления Вооруженных сил Украины и строить чрезмерные надежды на то, что это будет поворотным моментом в конфликте.

В том же месяце посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену. По его словам, потери могут быть слишком высоки.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков отметил в беседе с «Известиями», что, если бы Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.