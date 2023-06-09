На Украине допустили возможность переговоров с РФ при отказе от целей СВО

Возможность заключить мирное соглашение между Украиной и Россией появится, если РФ изменит цели специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом заявил 9 июня министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на форуме «Диалоги о восстановлении Украины».

«Интерес россиян был озвучен — это «денацификация», «демилитаризация», «деНАТОзация» <...>. Если они изменились, то так называемая ZOPA (zone of possible agreement) становится понятной», — цитирует министра портал NV.ua.

Ранее 9 июня врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что в настоящий момент нет никаких предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что украинский режим недоговороспособен, напомнив, что у России уже был негативный опыт переговоров в рамках Минских соглашений.

2 июня в Кремле, в свою очередь, также заявили, что Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Украиной. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не принимаются во внимание цели Москвы.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022-го в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.