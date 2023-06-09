Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле назвали самоотверженными действия властей после прорыва Каховской ГЭС
Общество
Оставшиеся в Крыму украинские боевые корабли утилизируют
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно приземлился в Самаре из-за неполадки
Происшествия
Экс-сотрудник омского предприятия ОПК задержан за шпионаж в пользу Германии
Политика
В Госдуме указали на понимание Западом выгоды сотрудничества с Россией
Мир
Смог в Нью-Йорке продержится еще несколько дней
Общество
Хуснуллин заявил о запасах воды в Крыму на 500 дней
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52
Общество
Сотрудники МЧС спасли более 1,5 тыс. жителей Херсонской области
Мир
Москва учтет подрыв участка аммиакопровода при консультациях по зерновой сделке
Экономика
Экономист спрогнозировал возвращение курса доллара к 81–82 рубля
Мир
Посол РФ исключил скорое возобновление взаимодействия России и Греции
Сюжет:

На Украине допустили возможность переговоров с РФ при отказе от целей СВО

Резников: Украина может пойти на переговоры с Россией, если там откажутся от целей СВО
0
Фото: ТАСС/Максим Гучек/БелТА
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возможность заключить мирное соглашение между Украиной и Россией появится, если РФ изменит цели специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом заявил 9 июня министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на форуме «Диалоги о восстановлении Украины».

«Интерес россиян был озвучен — это «денацификация», «демилитаризация», «деНАТОзация» <...>. Если они изменились, то так называемая ZOPA (zone of possible agreement) становится понятной», — цитирует министра портал NV.ua.

Принуждение к миру: как изменилось отношение к Украине за год
Европейцы подталкивают Киев к переговорам и всё меньше готовы помогать

Ранее 9 июня врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что в настоящий момент нет никаких предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что украинский режим недоговороспособен, напомнив, что у России уже был негативный опыт переговоров в рамках Минских соглашений.

2 июня в Кремле, в свою очередь, также заявили, что Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Украиной. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не принимаются во внимание цели Москвы.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022-го в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023