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Пушилин не увидел предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что пока не верит в мирное решение конфликта на Украине
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Фото: ТАСС/БелТА/Николай Петров
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В настоящий момент нет никаких предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине. Таким мнением поделился врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 9 июня.

Аргументировал он свою позицию примером из истории — а точнее, опытом переговоров в рамках Минских соглашений.

«Украинский режим недоговороспособен. Более того, это их убеждение плюс это навязанная со стороны западного сообщества такая позиция. Поэтому сейчас, на данном этапе, нет никаких предпосылок для мирного урегулирования. Увы, это так. <...> Необходимо, чтобы Украина была повержена. Другого способа ситуацию завершить я пока не вижу», — рассказала Пушилин в интервью «РИА Новости».

Вместе с тем он добавил, что намерения Китая и африканских стран установить мир на Украине прозрачны и ясны, в то время как посредничество Ватикана вызывает сомнения из-за позиции, «однозначно поддерживающей украинский режим».

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3 июня глава минобороны Индонезии Прабово Субианто озвучил мирный план по Украине на международном форуме в Сингапуре. Он подразумевает создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН. Как отметил Субианто, Индонезия готова участвовать во всех этих процессах, включая отправку своих военных в рамках миротворческой миссии.

Незадолго до этого о готовности представить свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева заявили африканские страны во главе с ЮАР. Контакты по этому направлению уже состоялись.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Украиной. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не принимаются во внимание цели Москвы.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022-го в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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