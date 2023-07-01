В Совфеде назвали оторванными от реальности условия Зеленского для диалога с РФ

Заявления Зеленского о выходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) к границам 1991 года как обязательном условии для начала мирного диалога с Россией абсолютно оторваны от действительности и не имеют никакой перспективы, заявил в субботу, 1 июня, в беседе с «Известиями» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Нет ничего нового, это (выход к границам 1991 года. — Ред.) центральный элемент так называемого плана Зеленского из 10 пунктов, который появился еще год назад. С тех пор вокруг этого плана ничего не произошло, так как он абсолютно оторван от действительности. Это не план урегулирования, это максималистская запросная позиция, которая не имеет никакой перспективы», — оценил Косачев слова президента Украины.

У Украины были все шансы состояться как государство в пределах границ 1991 года, если бы ее руководство следовало принципам, провозглашенным в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года и Акте провозглашения независимости Украины 1991 года, заявил вице-спикер Совфеда.

Украина в данных документах провозгласила себя нейтральным, безъядерным и демократическим государством, уважающим права всех людей независимо от их национальности, культуры, традиции, языка и вероисповедания, уточнил Косачев.

«Вот все эти три позиции, которые украинцы сами написали в своих основополагающих документах, которые определяли границы 1991 года, все эти позиции были преданы, нарушены и списаны в утиль нынешним руководством Украины», — заявил он.

Поэтому, отмечает Косачев, лозунг «Украина в границах 1991 года» не имеет никакой связи с реальностью и абсолютно не учитывает настроения людей, выбравших воссоединение с Россией, уточнил Косачев. По его мнению, Украина могла бы строить комфортное для всех без исключения граждан государство, как это делает Россия, но Киев выбрал другой путь.

«Украина разрушила себя изнутри, это произошло без какого-то вмешательства извне. Рано или поздно это будет признано украинскими руководителями, конечно, не нынешними», — уточнил вице-спикер Совета Федерации.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна будет готова к мирному диалогу только тогда, когда Вооруженные силы Украины выйдут к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022-го он назвал контактной линией, а поэтому выход к ней не приведет к началу переговоров.

Ранее, 9 июня, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» заявил, что для России разговоры о границах 1991 года абсолютно неприемлемы, потому что Крым и все четыре новых региона, согласно Конституции РФ, — российские земли.

23 мая сенатор Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что если бы Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий, однако если Зеленский пойдет на такой шаг, то лишится западной поддержки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.