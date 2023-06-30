Дремучий ЕС: как стартовал саммит лидеров стран объединения
Лидеры стран ЕС собрались на саммит в Брюсселе, чтобы обсудить экономику, оборону, безопасность, внешнюю политику, отношения с Китаем и проблемы миграции. Главной же темой встречи стала Украина. В связи с этим неудивительно, что на мероприятие пригласили генсека НАТО Йенса Столтенберга. Более того, Financial Times пишет, что ЕС рассматривает возможность отправки своих военных миссий на Украину, а премьер Нидерландов обещает Киеву гарантии безопасности от Евросоюза. О чем говорят на саммите и что это может значить — в материале «Известий».
В жесткой связке
В Брюсселе стартовал двухдневный саммит Европейского союза. Традиционно главной темой подобных встреч в последние месяцы становится Украина, она же — в центре внимания европейских лидеров в этот раз. Кроме того, среди заявленных тем значились экономическое положение союза, безопасность и оборона, проблемы миграции, а также внешняя политика с фокусом на взаимодействие с Китаем.
О том, что Украина станет главной темой на саммите, говорит уже то, что первым мероприятием в расписании значился рабочий обед с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Подобное приглашение можно расценивать как сигнал, что руководство Евросоюза намерено вырабатывать и осуществлять внешнеполитические подходы, особенно в отношении Киева, в жесткой связке с НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Европейского совета Шарль Мишель на саммите ЕС общаются с прессой
Столтенберг еще до начала встречи заявил, что на предстоящем саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, НАТО «пошлет Украине сильный сигнал поддержки».
— Мы сейчас должны сосредоточиться на военной помощи Украине, если мы этого не сделаем, то вопрос о членстве не придется обсуждать никогда. <…> Мы должны понимать, что все страны альянса согласились, что двери НАТО остаются открытыми и что Украина со временем станет членом альянса, и что не России это решать, — заявил он.
Правда, как минимум венгерское правительство неоднократно давало понять, что не желает видеть Киев в рядах альянса, условием для одобрения такого шага Будапешт называет восстановление прав этнических венгров, компактно проживающих в Закарпатской области Украины.
Не стремится брать на себя жестких обязательств о перспективах Украины в НАТО и сам альянс. В итоге Киеву пришлось смягчать риторику. Если изначально Владимир Зеленский утверждал, что «Украине нечего делать на саммите» альянса, если там не будет представлена дорожная карта к членству Киева в НАТО, уже ближе к дате киевские власти лишь говорят, что ждут четких сигналов о перспективах.
Пока же и в НАТО, и в ЕС существует единство относительно того, что Киев должен продолжать боевые действия и не выходить на мирные переговоры. Более того, глава евродипломатии Жозеп Боррель по прибытии на саммит и вовсе заявил, что в настоящее время рассматривается вопрос превращения Европейского фонда мира в Оборонный фонд Украины.
— Мы должны помогать Украине во время <конфликта> и после <конфликта>. Европейский фонд мира, возможно, должен стать Оборонным фондом Украины. Украина должна продолжать [воевать]. Модернизация украинской армии должна продолжаться, — заявил он.
С февраля 2022 года по настоящий момент из Европейского фонда мира Украине было перечислено €3,5 млрд, отдельно выделен €1 млрд на поставку оружия для нее и еще €1 млрд — на финансирование военной промышленности ЕС. На этой неделе главы МИД стран-членов Евросоюза утвердили дополнительное финансирование Еврофонда на €3,5 млрд, однако не смогли согласовать очередной транш Киеву — его заблокировала Венгрия.
— Саммит Евросоюза важен с точки зрения нескольких измерений украинского кризиса. Во-первых, ЕС как экономическое объединение на подобных саммитах принимает решения о выделении Украине помощи. Другая плоскость — восприятие со стороны членов ЕС экономического взаимодействия с Украиной. Буквально полтора месяца назад были серьезные дискуссии стран, граничащих с Украиной, которые завершились тем, что был принят мораторий на поставку сельскохозяйственной продукции из нее. И страны хотели бы этот мораторий сохранить, что тоже станет темой будущих дискуссий, — сказал «Известиям» конфликтолог Денис Денисов.
Свои гарантии
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что ЕС в дополнение к финансовому обеспечению украинского государства рассматривает возможность предоставления Киеву собственных гарантий безопасности. По его словам, пока их перечень не составлен. Однако, судя по всему, в Европе продолжаются обсуждения возможности отправки ее войск на Украину.
В частности, 29 июня об этом сообщает британская Financial Times. «Они (лидеры стран-членов ЕС. — «Известия») также пообещают расширить инициативу Евросоюза по обучению украинских войск и возможность военных миссий ЕС на Украине, если условия для этого будут сочтены подходящими и такой шаг будет согласован всеми членами», — пишет издание со ссылкой на источники и проект документа.
Ранее о такой возможности предупреждал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с явным оттенком, что он не одобряет подобные шаги. Поэтому «согласование всеми членами» ЕС отправки своих войск в том или ином виде на Украину как минимум будет оставаться под вопросом.
— Подобные материалы, как мне представляется, появляются не из-за того, что в странах ЕС ведется реальная дискуссия по этому вопросу, а для того, чтобы проанализировать, как отреагируют страны ЕС на подобные инициативы, — считает Денис Денисов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
В то же время не до конца ясно, что имеется в виду под формулировкой «военная миссия», тем более на уровне ЕС, который не может обсуждать по-настоящему военные аспекты: сам Евросоюз — не военная организация, говорит «Известиям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
— Если речь когда-нибудь зайдет о направлении вооруженных сил на территорию Украины для какого-то участия в этом конфликте, то это прерогатива НАТО. Собственно, я думаю, с предстоящим саммитом альянса и связано появление подобной дискуссии, потому что Киев и ряд стран настаивают на необходимости официальной декларации, что Украина становится кандидатом в члены НАТО и имеет близкую перспективу вступления. Явно большинство государств Запада не готовы и не собираются это делать. Поэтому необходимы паллиативы — надо дать Киеву что-то, что будет выглядеть как существенное качественное сближение с НАТО, но без обещания членства, — объяснил появление подобных дискуссий Лукьянов.
Кроме того, эксперт напоминает, что далеко не все страны одинаково оценивают риски от прямого участия в конфликте: Польша и прибалтийские республики настроены гораздо более радикально. А потому «консенсус по любым военным вопросам, связанным с Украиной, достижим маловероятно», считает он.
Россия неоднократно предостерегала страны Запада от прямого вмешательства в украинский конфликт. Владимир Путин говорил это в день объявления начала специальной военной операции и повторял эту мысль на протяжении всего хода событий.
Президент России Владимир Путин
— Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались, — говорил, в частности, президент РФ.
НАТО важнее ЕС
Отдельный вопрос, который подспудно обсуждается в Европе, — членство Украины в ЕС. В прошлом году Киев получил статус кандидата, однако спустя год выполнил только два условия из семи, необходимых для запуска переговоров по вступлению в Евросоюз — по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ.
Но и это обстоятельство — не проблема для европейских политиков. Так, премьер Эстонии Кая Каллас считает, что для Украины на данном этапе первостепенной задачей становится вступление именно в НАТО, а в ЕС — уже на втором плане.
— Для начала переговоров [о вступлении в ЕС] есть условия, и они должны быть соблюдены на 110%, после чего мы тоже должны будем внести свой вклад и дать зеленый свет. ЕС — экономический проект, но без безопасности не может быть экономического процветания. <…> Потому что в этом случае [при членстве Украины в НАТО] больше не было бы войн, и это способствовало бы экономическому процветанию всего континента, — цитирует эстонского политика итальянская газета La Stampa.
Также ЕС фокусирует свое внимание на поиске юридической возможности использовать замороженные российские активы для Украины. Впрочем, такие попытки европейские политики предпринимают не впервые: практически на каждой встрече ЕС любого уровня этот вопрос так или иначе всплывает в обсуждениях, однако юридически рабочих инструментов к такому шагу выработать не удалось. Например, против такого развития событий выступает Германия, которая опасается, что подобные решения в отношении РФ создадут опасный прецедент. Берлин озабочен тем, что использование российских активов подорвет доверие к безопасности хранения своих активов третьими странами на территории Европы.