Дремучий ЕС: как стартовал саммит лидеров стран объединения

Лидеры стран ЕС собрались на саммит в Брюсселе , чтобы обсудить экономику, оборону, безопасность, внешнюю политику, отношения с Китаем и проблемы миграции. Главной же темой встречи стала Украина . В связи с этим неудивительно, что на мероприятие пригласили генсека НАТО Йенса Столтенберга. Более того, Financial Times пишет, что ЕС рассматривает возможность отправки своих военных миссий на Украину, а премьер Нидерландов обещает Киеву гарантии безопасности от Евросоюза . О чем говорят на саммите и что это может значить — в материале «Известий».

В жесткой связке

В Брюсселе стартовал двухдневный саммит Европейского союза. Традиционно главной темой подобных встреч в последние месяцы становится Украина, она же — в центре внимания европейских лидеров в этот раз . Кроме того, среди заявленных тем значились экономическое положение союза, безопасность и оборона, проблемы миграции, а также внешняя политика с фокусом на взаимодействие с Китаем.

О том, что Украина станет главной темой на саммите, говорит уже то, что первым мероприятием в расписании значился рабочий обед с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Подобное приглашение можно расценивать как сигнал, что руководство Евросоюза намерено вырабатывать и осуществлять внешнеполитические подходы, особенно в отношении Киева, в жесткой связке с НАТО .

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Европейского совета Шарль Мишель на саммите ЕС общаются с прессой Фото: Global Look Press/Nicolas Maeterlinck

Столтенберг еще до начала встречи заявил, что на предстоящем саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, НАТО «пошлет Украине сильный сигнал поддержки».

— Мы сейчас должны сосредоточиться на военной помощи Украине, если мы этого не сделаем, то вопрос о членстве не придется обсуждать никогда . <…> Мы должны понимать, что все страны альянса согласились, что двери НАТО остаются открытыми и что Украина со временем станет членом альянса, и что не России это решать, — заявил он.

Правда, как минимум венгерское правительство неоднократно давало понять, что не желает видеть Киев в рядах альянса , условием для одобрения такого шага Будапешт называет восстановление прав этнических венгров, компактно проживающих в Закарпатской области Украины.

Не стремится брать на себя жестких обязательств о перспективах Украины в НАТО и сам альянс. В итоге Киеву пришлось смягчать риторику . Если изначально Владимир Зеленский утверждал, что «Украине нечего делать на саммите» альянса, если там не будет представлена дорожная карта к членству Киева в НАТО, уже ближе к дате киевские власти лишь говорят, что ждут четких сигналов о перспективах.

Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel

Пока же и в НАТО, и в ЕС существует единство относительно того, что Киев должен продолжать боевые действия и не выходить на мирные переговоры . Более того, глава евродипломатии Жозеп Боррель по прибытии на саммит и вовсе заявил, что в настоящее время рассматривается вопрос превращения Европейского фонда мира в Оборонный фонд Украины.

— Мы должны помогать Украине во время <конфликта> и после <конфликта>. Европейский фонд мира, возможно, должен стать Оборонным фондом Украины . Украина должна продолжать [воевать]. Модернизация украинской армии должна продолжаться, — заявил он.

С февраля 2022 года по настоящий момент из Европейского фонда мира Украине было перечислено €3,5 млрд, отдельно выделен €1 млрд на поставку оружия для нее и еще €1 млрд — на финансирование военной промышленности ЕС. На этой неделе главы МИД стран-членов Евросоюза утвердили дополнительное финансирование Еврофонда на €3,5 млрд, однако не смогли согласовать очередной транш Киеву — его заблокировала Венгрия.

— Саммит Евросоюза важен с точки зрения нескольких измерений украинского кризиса. Во-первых, ЕС как экономическое объединение на подобных саммитах принимает решения о выделении Украине помощи . Другая плоскость — восприятие со стороны членов ЕС экономического взаимодействия с Украиной. Буквально полтора месяца назад были серьезные дискуссии стран, граничащих с Украиной, которые завершились тем, что был принят мораторий на поставку сельскохозяйственной продукции из нее. И страны хотели бы этот мораторий сохранить , что тоже станет темой будущих дискуссий, — сказал «Известиям» конфликтолог Денис Денисов.

Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai

Свои гарантии

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что ЕС в дополнение к финансовому обеспечению украинского государства рассматривает возможность предоставления Киеву собственных гарантий безопасности . По его словам, пока их перечень не составлен. Однако, судя по всему, в Европе продолжаются обсуждения возможности отправки ее войск на Украину.

В частности, 29 июня об этом сообщает британская Financial Times. «Они (лидеры стран-членов ЕС. — «Известия») также пообещают расширить инициативу Евросоюза по обучению украинских войск и возможность военных миссий ЕС на Украине , если условия для этого будут сочтены подходящими и такой шаг будет согласован всеми членами», — пишет издание со ссылкой на источники и проект документа.

Ранее о такой возможности предупреждал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с явным оттенком, что он не одобряет подобные шаги . Поэтому «согласование всеми членами» ЕС отправки своих войск в том или ином виде на Украину как минимум будет оставаться под вопросом.

— Подобные материалы, как мне представляется, появляются не из-за того, что в странах ЕС ведется реальная дискуссия по этому вопросу, а для того, чтобы проанализировать, как отреагируют страны ЕС на подобные инициативы, — считает Денис Денисов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Global Look Press/IMAGO/Frank Ossenbrink

В то же время не до конца ясно, что имеется в виду под формулировкой «военная миссия», тем более на уровне ЕС, который не может обсуждать по-настоящему военные аспекты: сам Евросоюз — не военная организация , говорит «Известиям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

— Если речь когда-нибудь зайдет о направлении вооруженных сил на территорию Украины для какого-то участия в этом конфликте, то это прерогатива НАТО. Собственно, я думаю, с предстоящим саммитом альянса и связано появление подобной дискуссии, потому что Киев и ряд стран настаивают на необходимости официальной декларации, что Украина становится кандидатом в члены НАТО и имеет близкую перспективу вступления. Явно большинство государств Запада не готовы и не собираются это делать. Поэтому необходимы паллиативы — надо дать Киеву что-то , что будет выглядеть как существенное качественное сближение с НАТО, но без обещания членства, — объяснил появление подобных дискуссий Лукьянов.

Кроме того, эксперт напоминает, что далеко не все страны одинаково оценивают риски от прямого участия в конфликте: Польша и прибалтийские республики настроены гораздо более радикально. А потому «консенсус по любым военным вопросам, связанным с Украиной, достижим маловероятно», считает он.

Россия неоднократно предостерегала страны Запада от прямого вмешательства в украинский конфликт . Владимир Путин говорил это в день объявления начала специальной военной операции и повторял эту мысль на протяжении всего хода событий.

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

— Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались, — говорил, в частности, президент РФ.

НАТО важнее ЕС

Отдельный вопрос, который подспудно обсуждается в Европе, — членство Украины в ЕС . В прошлом году Киев получил статус кандидата, однако спустя год выполнил только два условия из семи, необходимых для запуска переговоров по вступлению в Евросоюз — по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ.

Но и это обстоятельство — не проблема для европейских политиков. Так, премьер Эстонии Кая Каллас считает, что для Украины на данном этапе первостепенной задачей становится вступление именно в НАТО, а в ЕС — уже на втором плане .

— Для начала переговоров [о вступлении в ЕС] есть условия, и они должны быть соблюдены на 110%, после чего мы тоже должны будем внести свой вклад и дать зеленый свет. ЕС — экономический проект, но без безопасности не может быть экономического процветания. <…> Потому что в этом случае [при членстве Украины в НАТО] больше не было бы войн, и это способствовало бы экономическому процветанию всего континента, — цитирует эстонского политика итальянская газета La Stampa.

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