Саудовская Аравия подтвердила проведение консультации по мирным переговорам по украинскому конфликту. Об этом сообщает 4 августа Саудовское агентство печати (САП).

«Саудовская Аравия проведет встречу советников по национальной безопасности и представителей ряда стран по вопросу украинского кризиса в городе Джидде в субботу, 5 августа», — уточняется в сообщении.

В материале говорится, что государство надеется на то, что консультация поспособствует укреплению диалога и сотрудничества посредством обмена мнениями, координации и обсуждения на международном уровне путей урегулирования украинского кризиса дипломатическими и политическими средствами.

Ранее, 29 июля, газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия выразила желание провести переговоры между странами Запада, Украиной и развивающимися государствами 5 и 6 августа в Джидде. Участие РФ во встрече не планируется.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 июля заявила, что встреча в Джидде будет небесполезной, если поможет странам Запада осознать тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что в настоящий момент невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима. Он подчеркнул, что еще предстоит до конца понять цели консультации и что организаторы планируют обсудить.

Тогда же президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался от встречи в Джидде без участия России. На следующий день правительство Бразилии также настояло на присутствии России и Китая.

Позднее, 3 августа, в Белом доме заявили, что Вашингтон не рассчитывает, что встреча в Саудовской Аравии приблизит момент урегулирования кризиса на Украине. В США назвали консультацию «еще одной возможностью заручиться поддержкой международного сообщества».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.