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Саудовская Аравия подтвердила проведение консультации по Украине

САП: Саудовская Аравия подтвердила намерение провести консультации по Украине
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Фото: REUTERS/POOL
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Саудовская Аравия подтвердила проведение консультации по мирным переговорам по украинскому конфликту. Об этом сообщает 4 августа Саудовское агентство печати (САП).

«Саудовская Аравия проведет встречу советников по национальной безопасности и представителей ряда стран по вопросу украинского кризиса в городе Джидде в субботу, 5 августа», — уточняется в сообщении.

В материале говорится, что государство надеется на то, что консультация поспособствует укреплению диалога и сотрудничества посредством обмена мнениями, координации и обсуждения на международном уровне путей урегулирования украинского кризиса дипломатическими и политическими средствами.

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Его организаторы надеются собрать представителей около 30 стран, некоторые уже отказались без России обсуждать конфликт

Ранее, 29 июля, газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия выразила желание провести переговоры между странами Запада, Украиной и развивающимися государствами 5 и 6 августа в Джидде. Участие РФ во встрече не планируется.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 июля заявила, что встреча в Джидде будет небесполезной, если поможет странам Запада осознать тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что в настоящий момент невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима. Он подчеркнул, что еще предстоит до конца понять цели консультации и что организаторы планируют обсудить.

Тогда же президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался от встречи в Джидде без участия России. На следующий день правительство Бразилии также настояло на присутствии России и Китая.

Позднее, 3 августа, в Белом доме заявили, что Вашингтон не рассчитывает, что встреча в Саудовской Аравии приблизит момент урегулирования кризиса на Украине. В США назвали консультацию «еще одной возможностью заручиться поддержкой международного сообщества».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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