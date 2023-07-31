МИД России прокомментировал переговоры по Украине в Саудовской Аравии

Встреча в Саудовской Аравии по Украине будет небесполезной, если поможет понять Западу тупиковость так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в понедельник, 31 июля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, сейчас предлагается большое количество различных инициатив по урегулированию украинского кризиса, российская сторона находится в контактах с партнерами.

«Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость «плана Зеленского», то будет небесполезным», — сказала дипломат ТАСС.

29 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Саудовская Аравия хочет провести переговоры между странами Запада, Украиной и ключевыми развивающимися странами 5 и 6 августа в Джидде. Участие России при этом не планируется.

Позднее, 31 июля, МИД Ирана поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по конфликту на Украине, заявив, что приветствует любые инициативы по урегулированию конфликта.

При этом Захарова на полях саммита Россия – Африка подчеркивала, что Москва получила около 30 мирных инициатив по урегулированию конфликта. На саммите президент России Владимир Путин также заявлял, что Москва намерена искать пути мирного урегулирования, отмечая, что подход лидеров африканских стран перекликается с положениями мирного плана, который представил Китай еще в феврале текущего года.

Еще в ноябре 2022 года Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Среди положений плана — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.