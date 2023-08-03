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Белый дом раскрыл ожидания от переговоров в Джидде по Украине

Белый дом: встречи в Джидде станут попыткой заручиться поддержкой плана Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Вашингтон не рассчитывает, что встречи в Джидде приблизят момент урегулирования кризиса на Украине. Об этом в четверг, 3 августа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Это не мирные переговоры, и я бы не ждал от них конкретных и осязаемых результатов. Это еще одна возможность заручиться поддержкой международного сообщества [в отношении мирного плана Киева]», — подчеркнул он.

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29 июля стало известно, что Саудовская Аравия хочет провести переговоры между странами Запада, Украиной и ключевыми развивающимися странами 5 и 6 августа в Джидде. Участие России при этом не планируется.

Между тем 31 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что встреча в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет Западу осознать тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент невозможно выйти к мирному урегулированию с участием киевского режима. Он также подчеркнул, что еще предстоит до конца понять цели встречи и о чем организаторы планируют говорить.

В этот же день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался от переговоров по Украине без участия Москвы.

Правительство Бразилии также настаивает на том, чтобы переговоры проходили в присутствии России и Китая.

Еще в ноябре 2022 года президент Зеленский представил 10 пунктов своей формулы для установления мира. В их числе — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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