Президент Мексики отказался от переговоров по Украине без участия РФ

Мексика готова присутствовать на переговорах по Украине, организуемых Саудовской Аравией в Джидде, только если в них будут участвовать обе стороны конфликта. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие», — цитирует политика «РИА Новости».

Лопес Обрадор подчеркнул, что Мексика выступает за мир.

«Если будут представлены две страны — да», — назвал он условие для участия Мексики в переговорах.

Он напомнил, что Мексика предлагала достичь мира на Украине при посредничестве папы римского Франциска, премьер-министра Индии Нарендры Моди и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Президент Мексики подчеркнул, что выгоду от конфликта получает военная промышленность.

«Мы не хотим привыкать к этому конфликту, который стоит стольких жизней и человеческих страданий и, кроме того, провоцирует нестабильность в мире — экономическую и политическую. Да, мы за любое предложение, ориентированное на достижение мира», — заключил он.

«Газета.Ru» напомнила, что 29 июля американская газета The Wall Street Journal сообщала о планах Саудовской Аравии провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине. На них пригласили представителей около 30 государств, однако Россия приглашение не получила.

31 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что встреча в Саудовской Аравии по Украине будет небесполезной, если поможет понять Западу тупиковость так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского.

При этом Захарова на полях саммита Россия – Африка подчеркивала, что Москва получила около 30 мирных инициатив по урегулированию конфликта. На саммите президент России Владимир Путин также заявлял, что Москва намерена искать пути мирного урегулирования.

Еще в ноябре 2022 года Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Среди положений плана — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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