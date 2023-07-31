Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Мексики отказался от переговоров по Украине без участия РФ
Мир
Умер американский актер Пол Рубенс
Экономика
Центробанк улучшил прогноз по ВВП до диапазона в 1,5-2,5%
Мир
США и Украина начнут переговоры по гарантиям безопасности на этой неделе
Армия
Кадыров сообщил об упреждающем ударе по ВСУ в Харьковской области
Мир
Великобритания добавила шесть физлиц в список санкций против РФ
Мир
Миссия РФ в ООН заявила об ожидании объективности оценки терактов Киева
Происшествия
ВСУ выпустили 27 снарядов по Донецку и Макеевке
Политика
Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке
Общество
В РЖД намерены завершить тестовые испытания новых «Ласточек» в октябре
Общество
Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия победы в ВОВ
Мир
Мятежники в Нигере приостановили экспорт урана и золота во Францию
Общество
Мосгорсуд 16 августа рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Блиновской
Сюжет:

Президент Мексики отказался от переговоров по Украине без участия РФ

Президент Мексики заявил, что откажется от переговоров по Украине без участия России
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Luis Barron
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мексика готова присутствовать на переговорах по Украине, организуемых Саудовской Аравией в Джидде, только если в них будут участвовать обе стороны конфликта. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие», — цитирует политика «РИА Новости».

Лопес Обрадор подчеркнул, что Мексика выступает за мир.

«Если будут представлены две страны — да», — назвал он условие для участия Мексики в переговорах.

Он напомнил, что Мексика предлагала достичь мира на Украине при посредничестве папы римского Франциска, премьер-министра Индии Нарендры Моди и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Президент Мексики подчеркнул, что выгоду от конфликта получает военная промышленность.

«Мы не хотим привыкать к этому конфликту, который стоит стольких жизней и человеческих страданий и, кроме того, провоцирует нестабильность в мире — экономическую и политическую. Да, мы за любое предложение, ориентированное на достижение мира», — заключил он.

«Газета.Ru» напомнила, что 29 июля американская газета The Wall Street Journal сообщала о планах Саудовской Аравии провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине. На них пригласили представителей около 30 государств, однако Россия приглашение не получила.

31 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что встреча в Саудовской Аравии по Украине будет небесполезной, если поможет понять Западу тупиковость так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского.

«Переговоры нецелесообразны ввиду недееспособности Украины»
Врио главы ДНР Денис Пушилин — о ситуации в зоне СВО и подготовке к выборам в Донбассе

При этом Захарова на полях саммита Россия – Африка подчеркивала, что Москва получила около 30 мирных инициатив по урегулированию конфликта. На саммите президент России Владимир Путин также заявлял, что Москва намерена искать пути мирного урегулирования.

Еще в ноябре 2022 года Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Среди положений плана — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023