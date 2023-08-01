Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские минометчики сорвали наступление украинских военных
Мир
Суд США огласит приговор россиянину Клюшину 7 сентября
Мир
ООН допустила установление нового рекорда в истории погодных наблюдений
Мир
Президент Мексики отказался от переговоров по Украине без участия РФ
Мир
Умер американский актер Пол Рубенс
Экономика
Центробанк улучшил прогноз по ВВП до диапазона в 1,5-2,5%
Мир
США и Украина начнут переговоры по гарантиям безопасности на этой неделе
Армия
Кадыров сообщил об упреждающем ударе по ВСУ в Харьковской области
Мир
Великобритания добавила шесть физлиц в список санкций против РФ
Мир
Миссия РФ в ООН заявила об ожидании объективности оценки терактов Киева
Происшествия
ВСУ выпустили 27 снарядов по Донецку и Макеевке
Политика
Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке
Общество
В РЖД намерены завершить тестовые испытания новых «Ласточек» в октябре
Сюжет:

Бразилия сочла необходимым присутствие России на переговорах по Украине

Бразилия настаивает на присутствии России на переговорах по Украине
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Бразилии специально направит своего представителя в Джидду (Саудовская Аравия) для участия в очередной встрече по Украине, однако настаивает на том, чтобы переговоры приходили в присутствии России и при участии Китайской Народной Республики (КНР). Об этом 31 июля ТАСС сообщил источник в администрации президента южноамериканской республики.

«Мы уже говорили об этом [на предыдущей встрече в конце июня] в Копенгагене: невозможно проводить переговоры с самим собой, поэтому к переговорному процессу необходимо привлечь российскую сторону», — сказал он.

По словам представителя администрации бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы, власти Бразилиа снова заявили организаторам встречи об обязательном участии китайской стороны, а также о том, что на любых переговорах необходимо «присутствие русских».

Помимо этого, он отметил, что со стороны Бразилии будет направлен кто-то в качестве представителя, однако подчеркнул, что уровень его пока что неизвестен. Решение об участии специального помощника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима также еще не принято, даже в формате видеоконференции, подытожил источник.

«Переговоры нецелесообразны ввиду недееспособности Украины»
Врио главы ДНР Денис Пушилин — о ситуации в зоне СВО и подготовке к выборам в Донбассе

Ранее, 29 июля, американская газета The Wall Street Journal сообщала о планах Саудовской Аравии провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине. На них пригласили представителей около 30 государств, однако Россия приглашение не получила.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 июля допустила, что встреча в Саудовской Аравии по Украине будет небесполезной, если поможет понять Западу тупиковость так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского.

В этот же день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался от переговоров по Украине без участия РФ. Мексика готова присутствовать на переговорах, организуемых Саудовской Аравией в Джидде, только если в них будут участвовать обе стороны конфликта. Он подчеркнул, что его страна выступает за мир.

При этом Захарова на полях саммита Россия – Африка подчеркивала, что Москва получила около 30 мирных инициатив по урегулированию конфликта. На саммите президент России Владимир Путин также заявлял, что Москва намерена искать пути мирного урегулирования.

Еще в ноябре 2022 года Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Среди положений плана — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023