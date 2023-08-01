Бразилия сочла необходимым присутствие России на переговорах по Украине

Правительство Бразилии специально направит своего представителя в Джидду (Саудовская Аравия) для участия в очередной встрече по Украине, однако настаивает на том, чтобы переговоры приходили в присутствии России и при участии Китайской Народной Республики (КНР). Об этом 31 июля ТАСС сообщил источник в администрации президента южноамериканской республики.

«Мы уже говорили об этом [на предыдущей встрече в конце июня] в Копенгагене: невозможно проводить переговоры с самим собой, поэтому к переговорному процессу необходимо привлечь российскую сторону», — сказал он.

По словам представителя администрации бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы, власти Бразилиа снова заявили организаторам встречи об обязательном участии китайской стороны, а также о том, что на любых переговорах необходимо «присутствие русских».

Помимо этого, он отметил, что со стороны Бразилии будет направлен кто-то в качестве представителя, однако подчеркнул, что уровень его пока что неизвестен. Решение об участии специального помощника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима также еще не принято, даже в формате видеоконференции, подытожил источник.

Ранее, 29 июля, американская газета The Wall Street Journal сообщала о планах Саудовской Аравии провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине. На них пригласили представителей около 30 государств, однако Россия приглашение не получила.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 июля допустила, что встреча в Саудовской Аравии по Украине будет небесполезной, если поможет понять Западу тупиковость так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского.

В этот же день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался от переговоров по Украине без участия РФ. Мексика готова присутствовать на переговорах, организуемых Саудовской Аравией в Джидде, только если в них будут участвовать обе стороны конфликта. Он подчеркнул, что его страна выступает за мир.

При этом Захарова на полях саммита Россия – Африка подчеркивала, что Москва получила около 30 мирных инициатив по урегулированию конфликта. На саммите президент России Владимир Путин также заявлял, что Москва намерена искать пути мирного урегулирования.

Еще в ноябре 2022 года Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Среди положений плана — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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