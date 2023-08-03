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Эксперт объяснил обреченность переговоров по Украине на провал в Джидде

Эксперт Лукьянов объяснил обреченность на провал переговоров по Украине в Джидде
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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К настоящему времени до конца неясен состав участников встречи в Джидде (Саудовская Аравия) по вопросу украинского конфликта. В разговоре с «Известиями» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов объяснил обреченность переговоров на провал.

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Такого рода переговоры следует рассматривать в контексте политического маневрирования ряда стран, не входящих в антироссийскую коалицию и стремящихся продемонстрировать независимую политику в отношении этого кризиса, отметил он.

«Если же говорить о заявленной цели, а именно — о поиске способов завершения конфликта, безусловно, никакого влияния эти переговоры иметь не будут. Думаю, для участников это очевидно, и они не для этого собираются. Если говорить о политических сигналах, они будут посылаться — это естественно. Украина, будучи одним из главных инициаторов саммита, всячески торопится продемонстрировать, что у России якобы нет серьезной поддержки на международной арене, в том числе среди ряда стран, которые не относятся к западному блоку. Для незападных стран наподобие Саудовской Аравии и прочих тоже важно показать, что они не на чьей-то стороне — не на стороне Украины, но и не на стороне России. Это некое политическое манипулирование», — отметил Лукьянов.

Сама же Саудовская Аравия, принимая встречу, продолжил собеседник «Известий», нацелена на то, чтобы продемонстрировать свою значимость на международной арене, и за последние несколько лет Эр-Рияду удалось превратиться из страны, которая воспринималась исключительно как клиент и сателлит США, в государство с довольно независимыми взглядами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Встреча без предложения: почему саммит по Украине в Джидде обречен на провал

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