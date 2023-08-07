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Госдеп оценил встречу в Джидде по Украине

Госдеп США заявил, что встреча по Украине в Джидде была продуктивной
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Фото: REUTERS/Saudi Press Agency
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Госдепартамент США считает, что обсуждение украинского конфликта на встрече в Саудовской Аравии было продуктивным, отметил 7 августа в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Я бы сказал, что мы почувствовали, что это были продуктивные переговоры», — сказал дипломат.

По его словам, ряд стран напрямую услышали от представителей Украины «о насилии, которое ей чинит Россия, а также о ее видении справедливого и прочного мира, который бы сохранял их территориальную целостность и суверенитет».

Подробности разговора он не привел. Миллер уточнил, что США в Джидде представляли советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

На сайте Госдепа уточняется, что госсекретарь Энтони Блинкен обсудил встречу в Джидде в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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До этого, 6 августа, власти Саудовской Аравии и еще ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный мирный план по Украине, частью которого стали целостность государства и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. РФ на мероприятие не пригласили.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал встречу в Джидде бессмысленным мероприятием.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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