Североатлантическому альянсу (НАТО) лучше не испытывать терпение России, поскольку в противном случае она может его просто уничтожить. Как написал 7 апреля обозреватель саудовской газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али, это произойдет, если альянс продолжит свое расширение.

«Ставка Запада на терпение России неуместна, потому что она — единственная страна в мире, которая может уничтожить все страны НАТО. Что же касается обещаний Атлантики, то уже всем понятно, что они ничего не стоят», — говорится в его статье.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о своей уверенности, что Швеция станет новым членом НАТО к встрече руководителей альянса, которая пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

В свою очередь, Финляндия, вместе с которой Швеция подавала заявку на вступление в мае 2022 года, официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля. После этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, теперь распространяется на Финляндию. Между тем Швеции в одобрении заявки пока отказывают Турция и Венгрия.

Также на следующий день Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран — участниц НАТО сошлись во мнении, что Швеция должна вступить в военный блок как можно скорее.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, вступление Финляндии в НАТО и втягивание Швеции в НАТО завершило эру безопасности в Северной Европе.

После этого, 6 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия действует для сбалансирования всей архитектуры безопасности на континенте каждый раз, когда НАТО приближается к ее границам. Он обратил внимание на то, что это НАТО расширяется в сторону границ России, а не Россия приближается своей военной инфраструктурой к границам альянса.

Тогда же официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что у НАТО нет права оказывать давление на Китай. Она добавила, что США вместе с Североатлантическим альянсом, вместо того чтобы критиковать КНР, должны взять на себя ответственность за конфликт на Украине.