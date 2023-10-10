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Пушков призвал отнестись серьезно к словам генерала Милли о конфликте с Россией

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Заявлением экс-главы комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США Марка Милли о росте вероятности военного конфликта между Соединенными Штатами и Россией в ближайшее десятилетие не следует пренебрегать. Об этом 9 октября заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме. Вместе с тем растет и вероятность того, что США будет не до военного конфликта с Россией», — отметил он в Telegram-канале.

В Вашингтоне растет число сторонников позиции, указывающей на Китай, а не Россию как на главного противника, уточнил сенатор. Так, претенденты на пост американского президента Дональд Трамп, Вивек Рамасвами считают Украину ложным приоритетом для США. По их мнению, американской стороне следует направить вектор внимания на Китай и Тайвань.

Пушков также отметил, что США столкнулись с множеством вызовов, ставящих под сомнение их гегемонию, в том числе Иран, эволюция глобального Юга, а также КНДР.

«Конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов. Третий фактор — необходимость для США вкладываться одновременно в несколько кризисов для поддержания своего т.н. «глобального лидерства». Это уже сегодня три кризиса — ближневосточный, украинский и потенциальный дальневосточный», — добавил сенатор.

Член Совфеда РФ уточнил, что ситуация в Израиле в настоящее время требует от США существенного перенапряжения сил и большего вовлечения в конфликт.

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Ранее в этот день американский журналист Такер Карлсон заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к банкротству правительства США и ядерной войне с Ираном. Как отметил Карлсон, обострение палестино-израильского конфликта уже спровоцировало рост цен на энергоносители. Он считает, что при продолжении этого тренда, США столкнутся с более серьезной депрессией, чем та, которая была в 1930-х годах.

Как указал в этот же день «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, Соединенные Штаты и другие страны — участницы НАТО могут сместить фокус внимания с Украины на Израиль.

Между тем 8 октября глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил о кризисе в конгрессе США, в связи с которым усилилась неопределенность в отношении будущей финансовой поддержки Киева Вашингтоном.

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