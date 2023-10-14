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В МИД заявили о заблуждениях США в способности давить на РФ без вреда себе

В МИД заявили, что США заблуждаются в способности давить на РФ без вреда себе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Замглавы российской делегации Константин Воронцов 14 октября на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что вера США и их союзников в способность давить на Россию без ущерба для себя является опасным заблуждением.

Он отметил, что в данный момент обстановка в области международной безопасности деградировала до опасного предела. Серьезнейший кризис с вовлечением ядерных держав на европейском пространстве разразился по вине западных стран. На фоне агрессивной риторики Запада российские официальные лица были вынуждены несколько раз обращаться к теме возрастания стратегических рисков.

Воронцов указал, что «эти заявления делались с очевидной проекцией на США и НАТО». Он подчеркнул, что враждебная экспансия Вашингтона и Североатлантического альянса с созданием антироссийского плацдарма на Украине поставила под угрозу коренные российские интересы.

По словам дипломата, из-за заявлений о задаче нанести России «стратегическое поражение» и более глубокого вовлечения в конфронтацию Запад балансирует на грани прямого военного столкновения.

«Таким образом генерируется риск вооруженного конфликта ядерных держав. Похоже, США и их союзники уверовали в свою способность в любых обстоятельствах контролировать эскалацию и оказывать силовое давление на Россию без ущерба для себя. Это опаснейшее заблуждение, чреватое катастрофическими последствиями», — заявил Воронцов.

Он добавил, что именно в этом состоит суть сигналов и предупреждений Москвы Западу. Россия руководствуется «классической логикой сдерживания».

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Накануне межпартийная комиссия конгресса США опубликовала доклад, из которого следует, что стране необходимо нарастить ядерный арсенал для возможной войны с Россией и Китаем. Авторы исследования отметили, что ядерный конфликт с Москвой и Пекином становится всё более вероятным.

30 сентября журналист Такер Карлсон упомянул, что американцам стоит обеспокоиться из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией в 2024 году.

На этом фоне первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 1 сентября заявил, что риск столкновения между НАТО и Россией есть, ситуация весьма опасная.

16 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

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