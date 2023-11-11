Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация Байдена потратила 96% средств, предназначенных для помощи Украине. Ситуация осложняется тупиком, в который зашли дискуссии по этому вопросу в палате представителей и сенате. Кроме того, конгрессмены впервые озаботились вопросом целесообразности уже потраченных на поддержку Киева средств. Каким будет дальнейшее финансирование и поможет ли оно пикирующей экономике Украины , выясняли «Известия».

Сколько денег потратили США на Украину

Спустя два дня после заявлений Кирби с аналогичным комментарием выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, объявленный в пятницу пакет мер безопасности для Киева на сумму $425 млн существенно сократил доступный объем средств, предусмотренных для Украины.

«Мы начали предоставлять Украине меньшие пакеты президентской помощи, чтобы продлить нашу способность поддерживать страну как можно дольше», — заявила на брифинге Жан-Пьер.

Важно отметить, что 96%, о которых сказал Кирби, подразумевают всю совокупность помощи, одобренной в прошлом году конгрессом, и включает как военную, так и финансовую и гуманитарную составляющие.

Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

Попытки подсчитать всю сумму помощи, оказанной США Украине, предпринимались неоднократно, но точной суммы, как и постатейной структуры, до сих пор нет. Наиболее часто говорится о сумме в $110,97 млрд. По крайней мере, ее в конце сентября в отчете указало административно-бюджетное управление Белого дома. По предварительным оценкам, на данный момент из этих денег израсходовано уже порядка $102 млрд.

Однако помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан говорит о значительно меньших затратах на Украину — $79,9 млрд. Как пишет The American Conservative (TAC), разница между двумя оценками составляет $31,1 млрд. За счет чего она образовалась, в Вашингтоне не поясняют.

Судя по всему, заявляемые суммы не соответствуют реальности и Белый дом скрывает и настоящие значения. Как сообщает TAC, ответ на запрос, направленный в январе в администрацию сенаторами Рэндом Полом и Джей Ди Вэнсом, пришел через семь месяцев и не содержал и половины требуемой информации. В частности, не были учтены средства, направленные Пентагоном в рамках программы USAI (Ukraine Security Assistance Initiative — «Инициатива по содействию безопасности Украины»), и, что важнее, — не произведена переоценка после допущенной министерством обороны известной «ошибки» в $6 млрд.

Если же суммировать данные, приведенные в заявлениях и официальных документах, выходит, что в черную дыру украинского бюджета было отправлено не менее $141 млрд. Это без малого в два раза больше суммы, озвученной Салливаном, и на треть больше того, о чем говорило административно-бюджетное управление Белого дома.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмар

Более подробное обсуждение этой темы вы найдете в подкасте «Посольский приказ».

Сколько еще США потратят на Украину

Впрочем, у Белого дома есть инструменты, позволяющие продолжать финансирование Киева в обход конгресса, особенно в нынешних условиях беспорядка в американском бюджетном процессе, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Во-первых, это стандартный механизм перепрограммирования отдельных статей военного бюджета под украинский проект. Такой подход возможен в отношении инициатив, реализуемых Госдепартаментом и его подразделениями. Вторым инструментом может стать так называемая черная касса американских специальных служб. О ней в свое время всему миру сообщил Эдвард Сноуден , — отметил эксперт.

Наконец, эффективным способом передать Украине деньги может стать временное финансирование, когда в условиях потенциального шатдауна средства будут выделены Украине и впоследствии их в том или ином виде учтут при формирования бюджета, отметил Владимир Васильев.

Фото: REUTERS/Stringer

«Черчилль» снова просит денег

Реализация всего вышеперечисленного потребует времени, особенно с учетом клинча демократов и республиканцев в конгрессе. Однако, судя по заявлениям киевских официальных лиц, этого ресурса у них так же нет. Де-факто это подтвердил сам Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC.

«Если вы не можете оказать нам финансовую помощь — ок, дайте нам кредит. Мы вернем вам деньги! <…> После будущего года, если [боевые действия] тогда не закончатся, то, я думаю, <...> мы сможем минимизировать бюджетный дефицит и вам не нужно будет платить такую высокую цену», — сказал президент Украины.

Минимизация расходов, о которой говорил Зеленский, в первую очередь относится к перечню требований, выдвинутых Киеву Международным валютным фондом. Они, как и в десятке случаев до Украины, среди прочего подразумевают снижение расходов в социальной сфере. Например, как заявлял министр здравоохранения Виктор Ляшко, правительство страны обязалось в соответствии с требованиями МВФ к 2025 году вдвое снизить расходы на инвалидов. Также планируется повышение налоговых и таможенных сборов, установление рыночных тарифов на энергоресурсы и прочее.

Еще одной стандартной процедурой, уже опробованной на Украине, является изменение национального законодательства, которое впоследствии откроет еще больший горизонт возможностей для транснациональных корпораций. Такого рода манипуляции уже происходили в недавнем прошлом, напоминает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

— В истории Украины было несколько периодов, когда требовалась реструктуризация долга. В последний раз это было после государственного переворота 2014 года. В итоге правительство приняло несколько законодательных актов, которые существенно облегчили деятельность транснационального капитала в стране. Главный из них — поправки в Земельный кодекс, — отмечает эксперт.

9 ноября Верховная рада Украины приняла бюджет на 2024 год. Доходная часть практически в два раза меньше расходной, это 1,768 трлн гривен против 3,35 трлн. Кроме того, в следующем году страна выплатит 606,47 млрд гривен ($16,42 млрд) по обязательствам государственного долга. При этом, как пишет Politico, до сих пор не ясны планы Банковой относительно дыры в $29 млрд. В конце октября на конференции в Берлине Зеленский для покрытия бюджетного дефицита попросил у Евросоюза $38 млрд.

При этом Киев в праве надеяться и на частичное списание долга, отмечает Денис Денисов.

— Позиция украинского правительства заключается в том, что полное погашение невозможно в силу отсутствия средств. Предполагаю, что этот процесс может быть запущен, растянут на десятилетия и затронет 20–30% от долга , — считает собеседник «Известий».

Подробный рассказ об изменении американского подхода к украинскому кризису можно послушать в подкасте «Известий» «Посольский приказ».