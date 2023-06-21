Ошибка на $6 млрд в расчетах Пентагона позволила Украине получить больше оружия

Пентагон сможет потратить на вооружение для Украины на $6 млрд больше, чем ожидалось из-за ошибки в бухгалтерском учете. Об этом 21 июня сообщило агентство Bloomberg.



Министерство обороны США завысило стоимость отправленного из своих запасов оружия на $2,6 млрд в 2022 финансовом году и на $3,6 млрд в 2023 финансовом году. В общей сложности это составляет $6,2 млрд, сообщила заместитель пресс-секретаря Сабрина Сингх журналистам в Пентагоне.



«Это просто вернется в тот денежный банк, который мы выделили для Украины», — сказала она.



Сингх объяснила ошибку несоответствиями в оценке оборудования.

Ранее, 12 июня, американский сенатор Марко Рубио потребовал проверить, не завышаются ли цены на оружие, поставляемое Киеву в рамках военной помощи. Он сослался на информацию о том, что минобороны США ошибочно завысило стоимость поставленной на Украину американской техники на $3 млрд. Рубио выразил обеспокоенность, что ведомство намеренно завышало цены.

О завышении стоимости американской военной техники почти на $3 млрд стало известно 18 мая. На следующий день представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что это случилось из-за путаницы, так как во время оценки в некоторых случаях использовалось понятие «восстановленная стоимость», а не «чистая балансовая стоимость».

Между тем 20 июня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон сосредоточен на комплексной поддержке Киева. По его словам, администрация США объявит 21 июня об очередном пакете военной помощи Украине.

9 июня США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $2,1 млрд. Он будет включать в себя ПВО и боеприпасы.

Запад усилил военную и финансовую поддержку украинской стороны на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.