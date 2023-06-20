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Блинкен заявил о концентрации США на комплексной поддержке Украины

Блинкен: Вашингтон концентрирует внимание на комплексной поддержке Киева, а не на отдельных видах оружия
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Фото: REUTERS/Leon Neal
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Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 июня на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли сообщил, что Вашингтон сосредоточен на комплексной поддержке Киева.

Журналисты задали вопрос Блинкену, стоит ли ждать, что США отправят Украине ракетные комплексы ATACMS. В ответ он заявил, что в Вашингтоне не концентрируют внимание на отдельных системах вооружений.

Госсекретарь добавил, что администрация США объявит 21 июня об очередном пакете военной помощи Украине.

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Накануне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США и Великобритания согласны на превращение Украины в «черную дыру» Европы, только бы не допустить ее сближения с Россией.

При этом 17 июня издание Politico написало, что республиканцы предложили на $2,5 млрд сократить производство ракет, в том числе для нужд Украины.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале объявил президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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