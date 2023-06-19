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Нарышкин указал на приемлемость для Запада превращения Украины в «черную дыру»

Глава СВР Нарышкин: Вашингтон и Лондон согласны на превращение Украины в «черную дыру» Европы
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Фото: TASS/Zuma
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Соединенные Штаты Америки и Великобритания согласны на превращение Украины в «черную дыру» Европы, только бы не допустить ее сближения с Россией. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в понедельник, 19 июня.

По его словам, главной целью Вашингтона и Лондона в этом конфликте является нанесение стратегического поражения России.

«Они даже согласны на превращение Украины в «черную дыру» Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией», — отметил Нарышкин в беседе с «Российской газетой», добавив, что для англосаксонской элиты украинцы являются «пушечным мясом», которое «не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных».

При этом, по мнению директора СВР, в случае если численности украинских военнослужащих начнет не хватать для ведения боевых действий, Запад будет заменять их европейскими, и в первую очередь польскими.

«Когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы. Звучит предельно цинично, но именно такова логика стратегических замыслов Вашингтона и Лондона», — сказал Нарышкин.

В ходе беседы глава СВР также отметил, что авторитетные представители западных спецслужб не исключают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может повлечь прямо противоположные результаты. Он отметил, что, по мнению аналитиков Запада, гибель значительного количество прошедших подготовку НАТО военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособности армии Украины.

В итоге это скажется на жизнеспособности киевского режима, что, по ряду западных оценок, несет угрозу самой украинской государственности.

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До этого, 16 июня, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Глава государства добавил, что украинские потери примерно больше чем 1:10 по сравнению с армией РФ.

Двумя днями ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. Тогда же газета The Washington Post сообщила, что неуспешное контрнаступление ВСУ может негативно отразиться на отношениях Киева со странами Запада. В частности, авторы статьи указали, что невыдающиеся успехи украинского контрнаступления могут дать новые аргументы в пользу критиков западной помощи Киеву.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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