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В СВР озвучили оценку аналитиков Запада последствий наступления ВСУ

Нарышкин: представители спецслужб Запада допустили обратный эффект контрнаступления ВСУ
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Авторитетные представители западных спецслужб не исключают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может повлечь прямо противоположные результаты. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете», его отрывок опубликован в понедельник, 19 июня, на сайте издания.

«В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры», — отметил он.

Нарышкин добавил, что многие считают недостижимыми цели украинского контрнаступления.

Он отметил, что по мнению аналитиков Запада, гибель значительного количество прошедших подготовку НАТО военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособности армии Украины. В итоге это скажется на жизнеспособности киевского режима, что, по ряду западных оценок, несет угрозу самой украинской государственности, добавил глава СВР.

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Ранее, 16 июня, резидент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Глава государства добавил, что украинские потери примерно больше чем 1:10 по сравнению с армией РФ.

Ранее в июне бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По мнению Макгрегора, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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