В конгрессе США предложили сократить средства Пентагона на ракеты для Украины

Республиканцы в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предложили на $2,5 млрд сократить производство ракет, в том числе для нужд Украины. Об этом 17 июня сообщила газета Politico.

Издание получило проект отчета комитета, согласно которому законодатели хотят добиться сокращений расходов Пентагона, которые касаются закупок ракет.

«Комитет особенно обеспокоен тем, что министерство не может предоставить реалистичную оценку затрат и продолжает с этими многолетними заказами на закупку без четкого понимания удельной стоимости каждой программы и производственных мощностей», — говорится в проекте.

Сохраненные средства предлагается перенаправить на совершенствование военной подготовки, техобслуживание и исследование новых технологий.

Ранее, 15 июня, Великобритания, Дания, Нидерланды и США объявили о передаче Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) и сотен ракет к ним. Уточняется, что поставки вооружения уже начались и завершатся в течение нескольких недель.

13 июня Госдеп США анонсировал пакет военной помощи для Украины на $325 млн, в который войдут зенитные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 15 боевых машин Bradley, 10 бронетранспортеров Stryker и противотанковые системы Javelin.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.