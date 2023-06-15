Британия, Дания, Нидерланды и США поставят Украине системы ПВО

Великобритания, Дания, Нидерланды и США передадут Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) и сотни ракет. Это следует из совместного заявления стран, опубликованного в четверг, 15 июня, на сайте правительства Соединенного Королевства.

«Министерства обороны Дании, Нидерландов, Великобритании и США сегодня объявили о том, что они объединяют свои усилия для поставки высокоприоритетного оборудования противовоздушной обороны на Украину. <…> В рамках этой инициативы будут поставлены сотни ракет ПВО малой и средней дальности и сопряженные с ними системы», — сказано в заявлении.

Уточняется, что поставки вооружения уже начались и завершатся в течение нескольких недель.

Накануне, 14 июня, стало известно, что Международный фонд для Украины (IFU), в который входят Великобритания, Литва, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия, закупит для Киева средства ПВО на €107,5 млн. Отмечается, что закупка средств противовоздушной обороны является первым из пяти ожидаемых пакетов поддержки Украины в рамках второго раунда закупок фонда.

13 июня телеканал Sky News рассказал о планах Великобритании передать Киеву дополнительный пакет помощи на £92 млн, в который войдет ПВО. Оборудование будет закуплено в ближайшие месяцы. Пакет помощи будет включать радар для защиты от российских ударов, а также значительное количество боеприпасов

В тот же день Госдеп США анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на $325 млн, в который войдут зенитные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 15 боевых машин Bradley, 10 бронетранспортеров Stryker и противотанковые системы Javelin.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.