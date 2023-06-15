Семь стран выделили €107,5 млн на закупку ПВО для Украины

Международный фонд для Украины (IFU), в который входят, Великобритания, Литва, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия, закупит для Украины средства противовоздушной обороны (ПВО) на €107,5 млн. Об этом сообщило министерство обороны Литвы в среду, 14 июня.

«Закупка средств противовоздушной обороны для Украины является первым из пяти ожидаемых пакетов поддержки в рамках второго раунда закупок фонда. Семь союзных стран собрали почти €608 млн для этого фонда», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Отмечается, что от Литвы в фонд поступило €6 млн. После первого этапа закупок организация поставит Украине уже этим летом боевые и разведывательные беспилотники. Великобритания обязалась в ближайшем будущем выделить в этот фонд дополнительно €292 млн.

13 июня телеканал Sky News рассказал о планах Великобритании передать Киеву дополнительный пакет помощи на £92 млн, в который войдет ПВО. Оборудование будет закуплено в ближайшие месяцы. Пакет помощи будет включать радар для защиты от российских ударов, а также значительное количество боеприпасов

В тот же день Госдеп США анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на $325 млн, в который войдут зенитные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 15 боевых машин Bradley, 10 бронетранспортеров Stryker и противотанковые системы Javelin.

11 мая в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, были переданы танки Challenger 2.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.