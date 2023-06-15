Реклама
Прямой эфир
Общество
В Минпросвещения рассказали о первых результатах ЕГЭ
Мир
Бывший советник Берлускони поделился его словами о дружбе России и Италии
Общество
Владимир Путин заслушал доклад главы ФМБА Скворцовой по теме Каховской ГЭС
Общество
В «Росэнергоатоме» рассказали о дате визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Мир
Украина и Германия обсудили усиление санкций против России
Мир
Россия поднимет тему расследования подрывов «Северных потоков» в СБ ООН 15 июня
Мир
Компания Swarovski прекратила свой бизнес в России
Мир
Трамп собрал $2 млн пожертвований после суда по новым обвинениям
Авто
Первые грузовые беспилотники добрались до Москвы из Санкт-Петербурга
Мир
Силы ПВО Сирии сбили авиабомбу в ходе атаки Израиля на Дамаск
Мир
The Guardian усомнилась в получении Украиной конкретных сроков по вступлению в НАТО
Армия
СМИ сообщили об увеличении числа боевых дельфинов ВС РФ в Черном море
Сюжет:

Семь стран выделили €107,5 млн на закупку ПВО для Украины

0
Фото: Министерство обороны Литвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный фонд для Украины (IFU), в который входят, Великобритания, Литва, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия, закупит для Украины средства противовоздушной обороны (ПВО) на €107,5 млн. Об этом сообщило министерство обороны Литвы в среду, 14 июня.

«Закупка средств противовоздушной обороны для Украины является первым из пяти ожидаемых пакетов поддержки в рамках второго раунда закупок фонда. Семь союзных стран собрали почти €608 млн для этого фонда», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Отмечается, что от Литвы в фонд поступило €6 млн. После первого этапа закупок организация поставит Украине уже этим летом боевые и разведывательные беспилотники. Великобритания обязалась в ближайшем будущем выделить в этот фонд дополнительно €292 млн.

Головой вперед: чем важен саммит НАТО в контексте украинского кризиса
Чье будущее определят результаты контрнаступления ВСУ

13 июня телеканал Sky News рассказал о планах Великобритании передать Киеву дополнительный пакет помощи на £92 млн, в который войдет ПВО. Оборудование будет закуплено в ближайшие месяцы. Пакет помощи будет включать радар для защиты от российских ударов, а также значительное количество боеприпасов

В тот же день Госдеп США анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на $325 млн, в который войдут зенитные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 15 боевых машин Bradley, 10 бронетранспортеров Stryker и противотанковые системы Javelin.

11 мая в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, были переданы танки Challenger 2.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023