Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи для Украины

Великобритания передаст Украине дополнительный пакет помощи на £92 млн, в который войдет ПВО. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает телеканал Sky News.

О передаче нового пакета помощи сообщили на совещании министров обороны Объединенного экспедиционного корпуса Великобритании (UK Joint Expeditionary Force).

Оборудование, которое позднее передадут Киеву, будет закуплено в ближайшие месяцы через Международный фонд. Великобритания планирует закупить техники на £92 млн.

В заявлении говорится, что это оборудование повысит способность Украины «защищать критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и передовой персонал».

По сообщению телеканала, пакет помощи будет включать радар для защиты от российских ударов, а также значительное количество боеприпасов.

Ранее, 30 мая, глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд призвал правительство страны передать Украине танки Challenger 2 из резерва. Он утверждает, что эти танки не выполняют никакую роль по обеспечению безопасности. Эллвуд считает, что отправка боевых машин в зону конфликта сможет увеличить вероятность успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины.

18 мая заместитель главы британского министерства обороны Джеймс Хиппи сообщил, что Соединенное Королевство отправило Украине обещанные самоходные артиллерийские установки AS-90, бронетранспортеры и бронемашины.

11 мая в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, были переданы танки Challenger 2.

В российском МИДе подчеркнули, что Москва расценивает данное решение как крайне враждебные действия Лондона, нацеленные на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. Ответственность за их последствия полностью лежит «на авторах и исполнителях этого безрассудного шага», добавили в ведомстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.