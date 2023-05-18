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Великобритания отправила Украине обещанные AS-90, БТР и бронемашины

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Фото: commons.wikipedia.org
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Великобритания отправила Украине обещанные самоходные артиллерийские установки AS-90, бронетранспортеры и бронемашины. Информация об этом содержится в письменном ответе заместителя главы британского министерства обороны Джеймса Хиппи на вопрос «теневого» министра обороны от оппозиционной Лейбористской партии Джона Хили о поставках.

Ранее Хили попросил подтвердить передачу Киеву танков Challenger-2, САУ AS-90, БТР Bulldog, Spartan, Stormer и M113, а также бронемашин Wolfhound, Mastiff, Husky и FV104.

«Все перечисленные платформы были доставлены», — сообщается на сайте парламента.

Заместитель главы минобороны сказал, что на Украину также оправлены «вспомогательное оборудование и пакеты поддержки для основного оборудования».

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Днем ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил об отсутствии у Лондона планов передавать Киеву истребители Eurofighter Typhoon. Британская сторона готова оказать помощь Украине по обучению военных летчиков управлению западными военными самолетами, но это займет «значительный период времени».

15 мая правительство королевства анонсировало летние военные учения совместно с Украиной. Они будут реализованы по британской авиационной программе. Как отметило правительство Великобритании, в период обучения ВС страны намерены научить украинских пилотов управлению западными истребителями, в том числе тренировки будут производиться на американских F-16.

Официальные лица Украины неоднократно просили западные страны, у которых есть в вооруженных силах эти истребители, поставить их Киеву. Но данный вопрос всё еще не разрешен. Украинский президент Владимир Зеленский называет его «достаточно сложным».

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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