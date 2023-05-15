Великобритания летом проведет обучение украинских пилотов

Летом Великобритания начнет обучать украинских пилотов для того, чтобы у них были навыки по использованию западных военных самолетов. Об этом сообщило правительство королевства в понедельник, 15 мая.

«Это (проведение совместных учений. — Ред.) поможет адаптировать программу, используемую британскими пилотами, под украинских военнослужащих. Они обучатся навыкам пилотирования, смогут управлять различными типами самолетов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что обучение украинских авиационных подразделений идет рука об руку с тем, чтобы Киев скорее получил истребители F-16. Официальные представители Украины не раз просили эти суда для защиты воздушного пространства.

Также стало известно, что новый транш военной помощи будет поставлен на Украину в ближайшие месяцы.

Речь идет о пакете военной помощи, о котором, по сообщению западных СМИ, должен заявить в понедельник премьер-министр страны Риши Сунак. Отмечается, что в новый пакет войдут сотни зенитных ракет и ударных дронов большой дальности.

Ранее в этот день, 15 мая, украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Лондон, в его планы входят переговоры с Сунаком.

Известно, что Сунак будет выступать за консолидацию оказываемой Украине поддержки на саммите стран «Большой семерки» (G7), который пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме.

Ранее, 11 мая, в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, были переданы танки Challenger 2.

В российском МИДе подчеркнули, что Москва расценивает данное решение как крайне враждебные действия Лондона, нацеленные на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. Ответственность за их последствия полностью лежит «на авторах и исполнителях этого безрассудного шага», добавили в ведомстве.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.