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В МИД РФ отреагировали на решение Британии передать Украине ракеты Storm Shadow

МИД РФ: передача Лондоном ракет Storm Shadow Киеву может привести к серьезной эскалации
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Фото: REUTERS
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Британия передачей Украине ракет большой дальности Storm Shadow может перевести украинский конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения человеческих жертв и разрушений, что только усилит эскалацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в распространенном 12 мая заявлении МИД РФ.

В МИДе подчеркнули, что Москва расценивает данное решение как крайне враждебные действия Лондона, нацеленные на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. Ответственность за их последствия полностью лежит «на авторах и исполнителях этого безрассудного шага», добавили в ведомстве.

«Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет», — подчеркнули в МИДе.

Там также отметили, что передача высокоточных ракетных систем Киеву подтверждает «беспрецедентный уровень вовлеченности» Великобритании в конфликт на Украине.

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Накануне, 11 мая, глава минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил поставку Украине ракет Storm Shadow. Они относятся к классу «воздух – земля», дальность действия этого вооружения составляет более 250 км.

По словам Уоллеса, ракеты доставляются или уже находятся на Украине. Министр добавил, что ракеты совместимы с самолетами, которые есть у Украины. Он также признал, что дальность действия Storm Shadows не находится в той же лиге, что и российские ракетные системы, — часть российского оружия может действовать на гораздо большие расстояния.

Решение Британии по Storm Shadow поддержали в США. При этом 9 мая газета Politico сообщила, что США не планируют отправлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты большой дальности ATACMS. Вашингтон продолжает поставлять Киеву комплексы Patriot, боеприпасы и бронетехнику.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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