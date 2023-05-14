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Сунак выступит за укрепление поддержки Киева на саммите G7

Сунак на саммите G7 намерен выступить за укрепление оказываемой Киеву поддержки
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет выступать за консолидацию оказываемой Украине поддержки на саммите стран «Большой семерки» (G7), который пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 13 мая на сайте правительства Великобритании.

«На саммите G7 Великобритания мобилизует международные усилия, направленные против практики экономического принуждения, к которой прибегают враждебные государства, а также усилит поддержку Украины, которая готовится активизировать боевые действия», — отмечается в документе.

В преддверии саммита в Японии Сунак также побывает в Токио для двусторонней встречи, где он должен будет объявить о новом совместном проекте между Великобританией и Японией в области обороны и технологий.

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Ранее в этот день сообщалось, что страны G7 увеличили объем обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украины на период с 2023 года по начало 2024 года до $44 млрд.

Также в G7 заявили об устойчивости мировой экономики в условиях кризисов, включая пандемию и конфликт на Украине, указывается в заявлении G7.

До этого, 11 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что суммарная помощь Евросоюза (ЕС) Украине составила €16 млрд.

При этом суммарная помощь Киеву со стороны стран-членов НАТО уже превысила €150 млрд. Как сообщил 20 апреля в ходе поездки в Киев генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, такая сумма, включая €65 млрд в виде военной помощи, была выделена Киеву с февраля прошлого года.

Еще в феврале министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявлял, что страны G7 в 2023 году намереваются выделить Украине по крайней мере $39 млрд финансовой помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва, со своей стороны, направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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