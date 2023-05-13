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В G7 заявили об устойчивости мировой экономики в условиях кризиса

G7 считает, что мировая экономика устояла перед пандемией и конфликтом на Украине
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Фото: REUTERS/Kiyoshi Ota
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Мировая экономика показала устойчивость в условиях кризисов, включая пандемию и конфликт на Украине. На это указывается в заявлении, принятом в субботу, 13 мая, по итогам прошедшей в Японии встречи министров финансов и глав центробанков стран «большой семерки» (G7).

«Мировая экономика продемонстрировала устойчивость к многочисленным потрясениям, таким как пандемия COVID-19, конфликт на Украине и связанное с этим инфляционное давление», — говорится в коммюнике, цитату из которого приводит агентство Reuters.

В нем также отмечается необходимость правительств государств G7 сохранять бдительность и оставаться гибкими в макроэкономической политике «в условиях повышенной неопределенности в отношении перспектив мировой экономики».

В материале агентства также уточняется, что в документе ничего не говорится о проблеме с повышением потолка государственного долга в Соединенных Штатах Америки и возможном дефолте в этой стране. При этом приводятся слова президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, который в беседе с агентством высказал озабоченность по этому поводу.

«Очевидно, что бедствие в крупнейшей экономике мира будет негативным для всех. Последствия были бы плохими, если бы это не было сделано», — заявил Малпасс агентству в кулуарах встречи G7 в тот же день.

Что касается банковских проблем, наблюдающихся в настоящее время в США, в документе говорится, что политики устранят «пробелы в данных, надзоре и регулировании в банковской системе».

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Ранее, 10 мая, американский лидер Джо Байден отметил, что возможный дефолт в США обернется проблемами для всего мира. При этом, по его словам, риск дефолта является «искусственным кризисом», раскачиваемым республиканцами.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

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