Стало известно о планах Британии объявить о новом пакете военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается объявить о новом пакете помощи для Украины, сообщает 15 мая телеканал Sky News со ссылкой на британское правительство.

Отмечается, что в новый пакет военной помощи войдут сотни зенитных ракет и ударных дронов большой дальности.

Ранее, 15 мая, украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Лондон, в его планы входят переговоры с Сунаком.

Несколько дней назад также сообщалось, что Сунак будет выступать за консолидацию оказываемой Украине поддержки на саммите стран «Большой семерки» (G7), который пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме.

Ранее, 11 мая, в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow.

В российском МИДе подчеркнули, что Москва расценивает данное решение как крайне враждебные действия Лондона, нацеленные на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. Ответственность за их последствия полностью лежит «на авторах и исполнителях этого безрассудного шага», добавили в ведомстве.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.