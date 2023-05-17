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В Великобритании заявили об отсутствии планов передавать Украине истребители

Глава минобороны Уоллес: Великобритания не намерена передавать Украине истребители
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Фото: commons.wikimedia.org
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Великобритания не будет передавать Украине истребители Eurofighter Typhoon, так как обучение украинских пилотов займет слишком много времени. Об этом 17 мая заявил глава минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

«Мы не собираемся отправлять Украине истребители в настоящий момент. Мы неоднократно заявляли, что Eurofighter Typhoon не будет подходящим выбором», — заявил Уоллес на пресс-конференции, которую он проводил со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.

По его словам, Лондон готов оказать помощь Украине по обучению военных летчиков управлению западными военными самолетами, однако это займет «значительный период времени».

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Ранее, 15 мая, правительство Великобритании анонсировало летние военные учения совместно с Украиной. Сообщалось, что они будут реализованы по британской авиационной программе. Как заявляло правительство Соединенного Королевства, в ходе обучения ВС страны намерены научить украинских пилотов управлению западными истребителями, в том числе тренировки будут производиться на американских F-16.

В тот же день газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака заявила, что президент Украины Владимир Зеленский надеется получить от 40 до 50 американских истребителей F-16, он также намерен сделать тему военной авиации центральной на саммитах «Большой семерки» и НАТО. По его словам, Киев при получении военной авиации намерен сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего воздушного пространства.

Официальные лица Украины не раз просили западные страны, у которых есть в вооруженных силах эти истребители, поставить их Киеву. Однако этот вопрос до сих пор остается на повестке дня. Сам Зеленский называет его «достаточно сложным для разрешения».

До этого, 18 февраля, глава минобороны Великобритании заявлял, что Украина получит на вооружение современные истребители вроде Eurofighter Typhoon, но только после завершения спецоперации России по защите Донбасса. Он заверил, что «быстрых поставок» самолетов в ближайшие полгода точно не стоит ожидать.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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