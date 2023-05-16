На Украине заявили о намерении получить до 50 истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский надеется получить от 40 до 50 американских истребителей F-16, он также намерен сделать тему военной авиации центральной на саммитах «Большой семерки» и НАТО. Об этом сообщила газета Politico 15 мая со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака.

По его словам, Киев при получении военной авиации намерен сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего воздушного пространства.

«Киев сообщает западным лидерам, что потребность в современных самолетах стала более острой, поскольку в марте российские ВВС начали широко использовать управляемые планирующие бомбы, поражающие цели на больших расстояниях», — говорится в материале издания.

По словам Сака, Украине в настоящее время «нечем остановить» российские самолеты.

Также Сака подтвердил, что Зеленский действительно получил «заверения» от западных лидеров во время своего последнего европейского турне. Речь идет о поездках в Великобританию, Италию, Францию и Германию. Несмотря на то что они не могут предложить Киеву F-16, они могут повлиять на других западных лидеров.

Ранее правительство Великобритании анонсировало летние военные учения совместно с Украиной. Они будут реализованы по британской авиационной программе. В ходе обучения ВС страны намерены научить украинских пилотов управлению западными истребителями, в том числе тренировки будут производиться на F-16.

Официальные лица Украины в свою очередь не раз просили западные страны, у которых есть в вооруженных силах эти истребители, поставить их Киеву. Однако этот вопрос до сих пор остается на повестке дня. Сам Зеленский называет его «достаточно сложным для разрешения».

Ранее, 2 мая, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Он отметил, что если бы у Киева уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым».

Между тем 17 апреля замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Украине истребителей в случае принятия соответствующего решения. При этом он выразил мнение, что F-16 не смогли бы помочь Киеву в весенних и летних наступательных операциях.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 22 февраля 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.