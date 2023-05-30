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Глава британского комитета по обороне призвал передать Украине танки из резерва

Глава британского комитета по обороне Эллвуд призвал передать Украине танки из резерва
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд призвал правительство страны передать Украине танки Challenger 2 из резерва. Об этом во вторник, 30 мая, написала газета The Times.

«Министерство обороны раскрыло в соответствии с законами о прозрачности, что оно содержит 75 боевых танков в военном резерве, однако Тобиас Эллвуд заявил, что нужды Украины сильнее нужд Британии», — передает издание.

В частности, Эллвуд предлагает отремонтировать боевые машины, хранящиеся в резерве, и поставить Киеву в дополнение к уже переданным 14 танкам Challenger 2.

Как пишет газета, председатель комитета по обороне утверждает, что эти танки не выполняют никакую роль по обеспечению безопасности. Он считает, что отправка боевых машин в зону конфликта сможет увеличить вероятность успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом минобороны Великобритании подчеркнуло, что указанные 75 танков находятся в нерабочем состоянии и не входят в активный арсенал армии. Ведомство уточнило, что решение о дальнейшей судьбе танков изучается.

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Ранее в этот день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ получили 60 танков западного производства, в числе которых британские Challenger.

18 мая заместитель главы британского министерства обороны Джеймс Хиппи сообщил, что Соединенное Королевство отправило Украине обещанные самоходные артиллерийские установки AS-90, бронетранспортеры и бронемашины.

Кроме того, 15 мая правительство королевства анонсировало летние военные учения совместно с Украиной. Они будут реализованы по британской авиационной программе. Как отметило правительство Великобритании, в период обучения ВС страны намерены научить украинских пилотов управлению западными истребителями, в том числе тренировки будут производиться на американских F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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