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Сюжет:

Госдеп США анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на $325 млн

США передадут Украине новый пакет военной помощи на $325 млн
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Фото: Global Look Press/Maj. Allan Laggui/U.S Army
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В новый пакет военный помощи для Украины войдут зенитные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 15 боевых машин Bradley, 10 бронетранспортеров Stryker и противотанковые системы Javelin. Об этом во вторник, 13 июня, сообщил Госдеп США на своем сайте.

Стоимость транша военной помощи от администрации американского президента Джо Байдена составила $325 млн.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности», — говорится в сообщении на сайте.

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Ранее, 23 мая, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган сообщил, что передача оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS не входит в актуальные планы Вашингтона по оказанию военной помощи Киеву. Так он прокомментировал ситуацию с поставками на Украину вооружений, подобных британским ракетам Storm Shadow.

О том, что Лондон предоставил Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщалось 11 мая. Они относятся к классу «воздух – земля», дальность действия этого вооружения составляет более 250 км.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе

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