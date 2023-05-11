CNN сообщила о поставках Британией Украине крылатых ракет большой дальности

Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом телекомпания CNN сообщает в четверг, 11 мая, со ссылкой на источники.

Ракеты являются совместной разработкой Великобритании и Франции, они запускаются с воздуха. Дальность действия вооружения класса «воздух — земля» составляет более 250 км, передает RT.

Поставки были осуществлены в преддверии ожидаемого контрнаступления Украины.

Ранее, 9 мая, стало известно, что Лондон планирует отправить в Киев ракеты большой дальности, передает НСН. Отмечалось, что речь может идти о ракетах воздушного базирования Storm Shadow.

В тот же день сообщалось, что США не планируют отправлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты большой дальности, пишет Pravda.Ru.

До этого, 27 апреля, на слушаниях в парламенте заместитель главы минобороны Великобритании Эндрю Мюрисон не ответил на вопрос о поставках дальнобойного оружия Украине, рассказав вместо этого о самоходных артиллерийских установках (САУ) AS-90.

18 апреля газета The Guardian сообщила, что Великобритания пообещала выделить Украине вооружение из своих запасов на черный день. Отмечалось, что украинские и европейские политики, включая бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, всё чаще выступают с призывом к Лондону увеличить военную поддержку Киева, в том числе нарастить количество поставляемых танков и истребителей.

Россия в то же время продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.