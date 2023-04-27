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В британском МО не ответили на вопрос о поставках дальнобойного оружия Украине

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Фото: commons.wikimedia.org/Cpl Timothy Jones
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Заместитель главы минобороны Великобритании Эндрю Мюрисон не ответил на вопрос о поставках дальнобойного оружия Украине, рассказав вместо этого о самоходных артиллерийских установках (САУ) AS-90 на слушаниях в парламенте 27 апреля.

«AS-90 — хорошее артиллерийское орудие, и Украина точно получит пользу от него. Цель нашей поддержки — это позволить Украине защищать себя, и AS не выходит за рамки этой цели», — заявил он.

Мюрисон отметил, что при поставках вооружений Украине Великобритания оценивает наличие орудий в собственной армии и возможность заменить их.

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26 апреля британский заместитель министра обороны Джеймс Хиппи сообщил об отправке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Как он подчеркнул, вся предоставленная Лондоном военная техника и боеприпасы находятся под контролем ВСУ, британское минобороны не следит за тем, где и как они используются.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Лондон осознать свою ответственность за передачу ВСУ боеприпасов с обедненным ураном и последствия от ракет.

18 апреля газета The Guardian написала, что Великобритания пообещала выделить Украине вооружение из своих запасов на черный день. Авторы статьи отметили, что украинские и европейские политики, включая бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, всё чаще выступают с призывом к Лондону увеличить военную поддержку Киева, в том числе нарастить количество поставляемых танков и истребителей.

До этого, 13 апреля, сообщалось, что Великобритания поставит на Украину уже третий спасательный вертолет Sea King, который может применяться как для поисково-спасательных, так и для разведывательных операций. По данным Би-би-си, два первых британских вертолета Sea King уже были доставлены на Украину.

При этом правительство в Киеве запросило современные истребители, вооруженные ракетами большой дальности, для проведения контрнаступления. Однако Великобритания не передала Украине ни один из своих истребителей «Тайфун», ограничившись вертолетами Sea King.

13 марта премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал к ускорению и усилению военной помощи со стороны стран Запада для Украины. Премьер Британии отметил международную реакцию на конфликт на Украине и посчитал ее гарантией «сдерживания любой страны от начала неспровоцированного нападения».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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