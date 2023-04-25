Лавров призвал Лондон осознать последствия от ракет с обедненным ураном для ВСУ

Великобритании нужно осознавать свою ответственность за передачу украинской армии боеприпасов с обедненным ураном, заявил 25 апреля на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства Москвы в Совбезе ООН министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Про обедненный уран мы уже неоднократно высказывались. Кто бы там ни говорил, что он не является радиоактивным и не занесен в соответствующие списки МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — Ред.)», — подчеркнул министр.

Также Лавров напомнил, что есть пострадавшие от последствий, когда наносились удары ракетами с обедненным ураном.

«Есть факты и интервью с людьми, которые пострадали [от последствий таких ударов] в бывшей Югославии [во время бомбардировок НАТО в 1999 году], их показывали по телеканалам всего мира», — высказался глава российского МИДа.

Ранее в этот день британский заместитель министра обороны Джеймс Хиппи сообщил об отправке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Как он подчеркнул, вся предоставленная Лондоном военная техника и боеприпасы находятся под контролем ВСУ, британское минобороны не следит за тем, где и как они используются.

10 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сказала, что Украина станет необитаемой страной из-за поставляемых Британией боеприпасов с обедненным ураном. Она отметила, что в местах, где применялись такие снаряды, фиксируется кратный рост онкологических заболеваний.

22 марта Лавров сообщил, что поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном Киеву станут дальнейшим шагом к «серьезному, качественному наращиванию эскалации». Он также обратил внимание на то, что применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит, возможности Украины производить качественное незараженное продовольствие.

О планах поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном 21 марта рассказала замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.