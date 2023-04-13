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Великобритания направит на Украину третий вертолет Sea King

Би-би-си: Великобритания направит на Украину третий вертолет Sea King в ближайшие недели
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Фото: Global Look Press/dpa/Christian Charisius
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Великобритания поставит на Украину третий спасательный вертолет Sea King, который может применяться как для поисково-спасательных, так и для разведывательных операций. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на источники.

«На базе на юге Англии готовится третий Sea King, который будет доставлен на Украину в ближайшие недели», — говорится в публикации.

По данным Би-би-си, два первых британских вертолета Sea King уже были доставлены на Украину. Отмечается, что этим вертолетам более 40 лет, на одном из них летал еще брат нынешнего короля Великобритании Карла III принц Эндрю в ходе Фолклендской войны.

При этом правительство в Киеве запросило современные истребители, вооруженные ракетами большой дальности, для проведения контрнаступления. Однако Великобритания не передала Украине ни одного из своих истребителей «Тайфун», ограничившись вертолетами Sea King.

«Между тем украинские военные говорят, что они (вертолеты. — Ред.) важны на поле боя, так как используются для спасения раненых, переброски войск и ведения разведки», — указывают авторы.

Ремонту и обслуживанию вертолетов украинские инженеры обучались на военной базе, пройдя шестинедельный курс под руководством ВМС Великобритании.

О планах поставить Киеву вертолеты Sea King в конце ноября заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с союзниками в Осло. Он отметил, что Великобритания впервые отправит на Украину три таких вертолета в качестве военной помощи.

В самой Великобритании вертолеты уже не выпускаются. ВМС страны полностью прекратило их эксплуатацию в 2018 году.

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Ранее, 5 апреля, стало известно, что Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-2. Как уточнил президент республики Анджей Дуда, речь идет о старых экземплярах, так как современные, модернизированные до стандартов НАТО, Варшава планирует оставить у себя.

Кроме Польши, МиГ-29 Украине передала Словакия. Первые четыре истребителя были отправлены 23 марта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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